TEST: JBL Go 2

Oryginalnego JBL Go chyba nie trzeba nikomu przedstawiać – każdy z nas albo kupił ten głośnik Bluetooth, albo zna kogoś, kto go ma. Czy warto zwrócić uwagę na jego następcę?

JBL Go 2 przeszedł wizualny lifting, ale jego design wpisuje się w stylistykę linii. Ostre krawędzie i rogi zostały wygładzone i zaokrąglone, a maskownica delikatnie wybrzuszona. Dzięki temu zabiegowi głośnik wygląda nowocześnie i stylowo. Niewielkie rozmiary JBL Go 2 pozwalają na łatwe zapakowanie go do bagażu podręcznego lub włożenie do kieszeni plecaka. W przeciwieństwie do poprzednika urządzenie spełnia normę wodoodporności IPX7.

Najbardziej ekscytująca nowość to zastosowanie w głośniku membrany pasywnej. Dzięki niej dźwięk z 40-milimetrowego przetwornika zyskuje mocno basowy charakter, jest wyrazisty i szczegółowy, chociaż niezbyt głośny. JBL Go 2 brzmi zdecydowanie lepiej od poprzednika, a nawet może stawać w szranki z większymi głośnikami. Urządzenie wyposażone jest w całkiem pojemną baterię, starczającą na pięć godzin odsłuchu, a także mikrofon do prowadzenia połączeń telefonicznych.

JBL Go 2 to niezwykle udany następca znanego produktu. Jeśli szukasz niedrogiego, muzycznego towarzysza na plażę, nie będziesz zawiedziony.

Cena 150 PLN