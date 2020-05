Oficjalny start HBO Max

WarnerMedia oficjalnie ogłosiło start nowej usługi HBO Max. Serwis kusi nowych subskrybentów oryginalnymi produkcjami HBO oraz nieśmiertelnymi klasykami, chociaż na razie nie będziemy ich mogli zobaczyć na własne oczy.

HBO Max ma kosztować 15 USD miesięcznie – przekłada się to na ok. 60 PLN, czyli znacznie więcej od podstawowej subskrypcji Netflixa. WarnerMedia obiecuje jednak, że będą to dobrze wydane pieniądze: serwis ma zawierać setki filmów i seriali, w tym wiele produkcji stworzonych na jego wyłączność. Wśród nich znajdzie się serial Raised By Wolves w reżyserii Ridleya Scotta, wiele produkcji osadzonych w uniwersum superbohaterów DC oraz serial obyczajowy Love Life z Anną Kendrick, który obejrzymy również na HBO GO. Katalog klasyków to natomiast wszystkie sezony Przyjaciół i Teorii wielkiego podrywu, pełna seria filmów z uniwersum Harry’ego Pottera oraz niemal cały katalog produkcji Studia Ghibli.



Serwis dostępny jest póki co jedynie w Stanach Zjednoczonych. WarnerMedia przyznaje, że planuje uruchomienie HBO Max także w innych krajach, najpierw w Ameryce Środkowej i Południowej, a potem także w Europie. Nie wiadomo, czy na liście planowanych rynków znalazła się Polska. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że niektóre produkcje HBO Max, jak wspomniane już Love Life, pojawią się także na dostępnym w naszym kraju HBO GO.