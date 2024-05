Odświeżony Nissan Juke już w Polsce

Po kilku latach obecności na rynku Nissan Juke drugiej generacji przeszedł kurację odmładzającą. Na pierwszy rzut oka wybija się nowy, energetyczny, żółty kolor nadwozia, ale szczególnie dużo zmian zostało zastosowanych w kabinie tego popularnego miejskiego coupé crossovera. Astara – dystrybutor Nissana w Polsce – dostarczyła już pierwsze egzemplarze do dealerów Nissana w naszym kraju, a cennik odświeżonego modelu otwiera kwota 107 900 PLN za wersję Acenta 1.0 DIG-T 114 KM, teraz znacznie lepiej wyposażoną.

W ramach odświeżenia modelu w połowie cyklu jego życia Nissan ponownie wprowadza żółty kolor nadwozia do swojego miejskiego crossovera. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy doceniali charakterystyczny, pełen wigoru lakier w tym właśnie kolorze, popularny w pierwszej generacji Nissana Juke. Nowy lakier jest nieco jaśniejszy, dzięki czemu samochód wygląda bardziej nowocześnie i wyraziście. W nowej wersji wyposażeniowej N-Sport kontrast żółtego koloru z czarnym wykończeniem dachu, kół, bocznych lusterek, nadkoli, osłony chłodnicy oraz słupków A i B dodatkowo potęguje to wrażenie. Całościowy efekt wzmacnia atrakcyjność wizualną modelu Juke – dodaje mu jeszcze zadziorności i charakteru.

Oprócz wprowadzenia nowego żółtego koloru, projektanci i inżynierowie Nissana zaproponowali znaczące zmiany we wnętrzu, mające na celu podwyższenie komfortu podróżowania. Metamorfozie uległy między innymi konsola środkowa oraz panel wskaźników. Kabina zyskała także dzięki nowym materiałom oraz ulepszonemu wyposażeniu i wykończeniu. Z kolei system multimedialny zyskał większy ekran dotykowy oraz dodatkowe funkcje.

W ramach modernizacji modelu wprowadzono również dodatkową wersję o nazwie N-Sport, która podkreśla dynamiczne cechy Nissana Juke zarówno na zewnątrz pojazdu, jak i w jego wnętrzu.

Więcej informacji na temat odświeżonego modelu Juke można uzyskać u dealerów marki Nissan w całej Polsce, a także na tej stronie. Cennik w PDF jest dostępny z kolei pod tym linkiem.