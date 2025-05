Sony WH-1000XM6: nowe słuchawki z najbardziej zaawansowaną redukcją hałasu i dźwiękiem klasy studyjnej

Sony wprowadza na rynek słuchawki WH-1000XM6 – flagowy model z legendarnej serii 1000X, znanej z referencyjnej redukcji hałasu. Nowa generacja to jeszcze lepsze tłumienie hałasu, dźwięk kalibrowany przez mistrzów masteringu i funkcje, które zadowolą zarówno audiofilów, jak i fanów miejskich podróży z muzyką w tle.

WH-1000XM6 wyposażono w nowy procesor QN3 HD, działający aż siedem razy szybciej niż w poprzednim modelu. W połączeniu z systemem 12 mikrofonów i funkcją Adaptive NC Optimiser, słuchawki analizują i dostosowują się do otoczenia w czasie rzeczywistym – niezależnie, czy jesteś w samolocie, metrze czy otwartej przestrzeni. Efekt? Jeszcze lepsze wyciszenie i bardziej naturalny odbiór dźwięków.

Dźwięk pod nadzorem legend branży muzycznej

Za jakością audio w WH-1000XM6 stoją prawdziwe autorytety: inżynierowie masteringu z renomowanych studiów, takich jak Sterling Sound czy Battery Studios, którzy pracowali z Edem Sheeranem, Rihanną, Lady Gagą, a nawet nad ścieżką dźwiękową do Gwiezdnych wojen. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu Sony mogło stworzyć brzmienie, które zbliża się do jakości sprzętu studyjnego – pełne szczegółów, emocji i przestrzeni.

Nowy przetwornik z kompozytu włókna węglowego i specjalna konstrukcja cewki drgającej pozwalają usłyszeć więcej – czystsze wokale, precyzyjniejsze instrumenty i głębszy bas. Dodatkowo technologia 360 Reality Audio Upmix for Cinema przenosi kinowe doznania na zupełnie nowy poziom – stereo zamienia się w przestrzenny dźwięk.

Komfort, design i inteligencja użytkowania

Nowy design WH-1000XM6 to połączenie elegancji i funkcjonalności. Pałąk pokryty wegańską skórą zapewnia wygodę nawet przy wielogodzinnym noszeniu, a bardziej miękkie i elastyczne nauszniki skutecznie tłumią hałas bez nadmiernego nacisku. Mechanizm składania inspirowany ręcznym rzemiosłem ułatwia transport, a nowe etui z magnetycznym zamkiem – codzienne użytkowanie.

WH-1000XM6 to także szereg udogodnień smart: funkcja Scene-based Listening automatycznie dostosowuje tryb słuchania do aktywności i otoczenia, a Quick Access pozwala uruchomić Spotify lub YouTube Music bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Słuchawki obsługują też najnowszą technologię LE Audio oraz Auracast, a dzięki połączeniu wielopunktowemu i funkcji Auto Switch łatwo przełączysz się między laptopem a smartfonem.

Głos, ekologia i wytrzymałość

Nowy system kształtowania wiązki z sześcioma mikrofonami i zaawansowanymi algorytmami AI sprawia, że Twój głos brzmi wyraźnie nawet w hałaśliwym otoczeniu. Idealne rozwiązanie do rozmów, wideokonferencji i pracy zdalnej. Mikrofon można też błyskawicznie wyciszyć fizycznym przyciskiem.

WH-1000XM6 to także ukłon w stronę środowiska – materiały użyte do produkcji są bardziej przyjazne naturze, a nowe rozwiązania zwiększają trwałość i żywotność słuchawek. Wydajny akumulator zapewnia do 30 godzin pracy, a szybkie ładowanie pozwala na 3 godziny słuchania po zaledwie 3 minutach ładowania.

Kolory i dostępność

Słuchawki będą dostępne w trzech eleganckich wariantach kolorystycznych: klasycznej czerni, platynowosrebrnym oraz nowym odcieniu ciemnego granatu.

Sony WH-1000XM6 to nie tylko ewolucja, ale nowy standard dla segmentu premium. Jeśli szukasz słuchawek, które łączą wybitną redukcję hałasu, studyjne brzmienie i wygodę użytkowania – oto model, który wyznacza kierunek.