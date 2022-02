Dali prezentuje głośniki instalacyjne z serii Phantom K i H-R￼

W małych pomieszczeniach, stworzenie systemu audio lub kina domowego może być sporym wyzwaniem – czasami nie dysponujemy miejscem, by odpowiednio rozstawić głośniki. Na szczęście z pomocą przychodzi nam linia Phantom od Dali, która właśnie wzbogaciła się o dwie nowe serie.

Seria Phantom K złożona jest z dwóch modeli, K-80 i K-60. Są to głośniki przeznaczone do umieszczenia na suficie: dzięki płytkiej maskownicy w białym kolorze, będą one doskonale pasować do wystroju większości domów. Urządzenia zostały wyposażone w dwa przetworniki: regulowany tweeter oraz jednostkę nisko-średniotonową z membraną z włókna drzewnego. Konstrukcja ta zapewnia bardzo łatwe dopasowanie sprzętu do charakterystyki akustycznej pomieszczenia, zarówno pod systemy kina domowego, jak i do słuchania muzyki. Specjalnie zaprojektowane backboxy, mają kształt otworu montażowego głośników, co dodatkowo upraszcza instalację.

Seria Phantom H-R zawiera natomiast rozwiązania naścienne. Znajdziemy w niej dwa modele: H-80 R oraz H-60 R. Obydwa urządzenia zbudowane są w oparciu o klasyczne technologie Dali: ich woofery otrzymały lekkie, precyzyjne membrany z mieszanki włókien drzewnych, które poprawiają szczegółowość i dynamikę dźwięku. Towarzyszą im tweetery o miękkich kopułkach, gwarantujących czystą i przejmującą interpretację tonów wysokich. Głośniki zostały ponadto wyposażone w przegrody z płyty MDF, usztywniające ich konstrukcję i dbające o to, by w brzmienie nie wkradały się niepożądane wibracje. Podobnie jak wszystkie propozycje Dali, seria H-R jest zoptymalizowana w taki sposób, by zapewniać bardzo dobre wrażenia dźwiękowe również poza osią odsłuchu, więc aby cieszyć się brzmieniem, nie musimy trzymać się jednego, konkretnego punktu pomieszczenia.

Głośniki Dali z serii Phantom K oraz Phantom H-R dostępne są już w sprzedaży. Marka oferuje instalację urządzeń na zamówienie.