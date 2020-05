NVIDIA prezentuje kartę graficzną A100

O kartach graficznych najczęściej mówimy w kontekście podzespołów do gier, ale na rynku istnieje mnóstwo modeli przeznaczonych do celów badawczych oraz kart budujących infrastrukturę informatyczną. Pierwsza karta Nvidii wykonana w procesie Ampere należy właśnie do tej ostatniej grupy.

A100 została wykonana w litografii 7 nm. Łącznie otrzymała ona aż 54 mld tranzystorów, umieszczonych na kości o powierzchni 826 mm2 – dla porównania, flagowe GPU dla graczy stworzone w architekturze Turing i procesie 12 mm, RTX 2080 Ti, ma „jedynie” 18,6 mld tranzystorów na powierzchni 754 mm2. Na karcie znajduje się 6912 rdzeni CUDA, 422 rdzeni Tensor i 40 GB pamięci VRAM o przepustowości 1,7 TB/s. Łączna moc obliczeniowa A100 to 19,5 TF.

Miłośnicy gier mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ karta nie została zaprojektowana do współpracy z naszymi domowymi pecetami. A100 będzie dostępna jako system DGX A100 AI, kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane dla centrów danych i ośrodków badawczych. Pojedyncza jednostka będzie składała się z ośmiu kart A100 połączonych w technologii NVLink i 15 TB pamięci wewnętrznej, w której można zapisać dane wejściowe do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Cena kompletnego systemu to aż 199 000 USD (ok. 842 060 PLN).

Rozwiązania zawarte w A100 być może trafią do kolejnej generacji kart gamingowych, nie jest to jednak pewne. W historii marki był już jeden przypadek, gdy architektura Volta posłużyła jedynie do stworzenia profesjonalnych kart Titan V i nigdy nie została wykorzystana w produktach dla graczy – zamiast niej otrzymaliśmy podzespoły wykonane w architekturze Turing, znane także z profesjonalnych kart Nvidia Quadro.