Polacy kupili ponad 200 telewizorów QLED 8K

Jak pokazują dane, w okresie od stycznia do września telewizor Samsung QLED 8K zaczął dostarczać najwyższej jakości rozrywki w dwustu polskich domach. Co ciekawe, 60 proc. tej sprzedaży – 120 sztuk – to modele o przekątnej 75 cali i więcej. W przypadku tak wysokiej rozdzielczości im większy ekran, tym bardziej spektakularne efekty, a użytkownicy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Przez kilka ostatnich lat znacząco zmienił się rynek i podejście klientów do innowacji technologicznych, także w odniesieniu do telewizorów. Na potwierdzenie wystarczy porównać dane. Kiedy Samsung przed ośmioma laty wprowadził do sprzedaży przełomowy pierwszy telewizor 4K S9 o przekątnej 85 cali, w okresie dziewięciu miesięcy w Polsce sprzedało się około 30 egzemplarzy. Zestawienie tego z zainteresowaniem QLED 8K – 200 sprzedanych telewizorów, w tym 120 sztuk modeli 8K o przekątnej co najmniej 75 cali – pokazuje skalę tych zmian.

QLED 8K zadebiutował w Polce w drugiej połowie 2018 roku. Samsung był pierwszym producentem, który wprowadził telewizor QLED 8K do szerokiej sprzedaży. W tym roku na rynku jest już dostępna druga generacja tego produktu, model Q950R.

„Pierwsze, a już tak dobre wyniki sprzedaży telewizorów QLED 8K w Polsce potwierdzają, że jesteśmy gotowi na kolejną rewolucję w jakości obrazu” – uważa Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska. „Pamiętajmy, że nasz QLED 8K to nie tylko rozdzielczość. Na wrażenia z oglądania wpływ ma szereg technologii, takich jak na przykład sztuczna inteligencja i inteligentne skalowanie, jasność czy natężenie kolorów oraz intuicyjny Smart TV. Samsung po raz kolejny potwierdził, że umiejętnie łączy innowacyjność z myśleniem o zmieniających się potrzebach klientów” – stwierdził Grzegorz Stanisz.

Co wyróżnia telewizor QLED 8K?

Rozdzielczość 8K (7680×4320) oznacza, że 33 miliony pikseli pracują na niesamowite wrażenia z oglądania. Jednak kluczem do zrozumienia wartości użytkowej QLEDa 8K jest funkcja Inteligentnego Skalowania do 8K [1], która pozwala nadać nowe życie materiałom w niższej rozdzielczości. Dzięki temu widzowie, aby cieszyć się świetną jakością obrazu, nie muszą szukać contentu 8K – telewizor poprawia obraz w czasie rzeczywistym, tak aby na dużym ekranie był pełen kolorów i szczegółów.

QLED 8K ma do zaoferowania znacznie więcej. Wrażenia podczas oglądania potęguje Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie. Jest to zaawansowana technologia, dzięki której czerń jest bardziej nasycona a kontrast realistyczny. Komfort oglądania zwiększa Ultra Szeroki Kąt Widzenia. Zastosowanie dodatkowej warstwy rozpraszającej światło sprawia, że obraz z każdego miejsca będzie wyglądał tak samo dobrze.

Obecnie w ofercie firmy Samsung znajduje się seria telewizorów QLED 8K Q950R o przekątnych ekranu 55, 65, 75, 82 i 98 [2] cali.

[1] Efekty skalowania mogą się różnić w zależności od jakości, typu i formatu materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera oraz przy niektórych ustawieniach gry.

[2] Model 98 cali dostępny na zamówienie.