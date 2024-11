RØDE prezentuje kieszonkowy, bezprzewodowy mikrofon dla twórców

Firma RØDE od ponad dekady jest wiodącą marką oferującą wysokiej jakości mikrofony bezprzewodowe, a system WirelessGO był pierwszym na świecie systemem kompaktowych mikrofonów, który zrewolucjonizował nagrywanie dźwięku. Niewielki rozmiar, konstrukcja typu „clip-and-go”, profesjonalna jakość dźwięku i wbudowane mikrofony stanowiły podstawę bezprzewodowej gamy RØDE, która z biegiem lat rozrosła się i dziś oferuje rozwiązania dla profesjonalnych twórców, jak i amatorów, którzy coraz częściej sięgają po smartfony. Dziś firma zaprezentowała swój najmniejszy, najprostszy i zarazem najbardziej elegancki mikrofon bezprzewodowy – Wireless Micro.

Wireless Micro to kieszonkowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych stworzony z myślą o twórcach, którzy nagrywają wideo i dźwięk smartfonem. Dostępny zarówno w kolorze czarnym, jak i białym, w wersjach dla urządzeń z USB-C lub Lightning, smukły odbiornik łączy się bezpośrednio z telefonem bez potrzeby stosowania kabli, co zapewnia prostą konfigurację i bezproblemowe rejestrowanie dźwięku. W zestawie znajdują się dwa ultrakompaktowe i ultralekkie nadajniki ze zintegrowanymi klipsami oraz magnetycznymi mocowaniami. Rozwiązanie to pozwala łatwo przyczepić mikrofon np. do ubrania i zachować dyskrecję podczas ujęć. Wbudowane mikrofony są umieszczone w komorach akustycznych o zgłoszonej do opatentowania konstrukcji, zaprojektowanej specjalnie do przechwytywania wyjątkowo czystego i zrozumiałego dźwięku, przy jednoczesnym eliminowaniu szumu wiatru. Zaletą nowego produktu jest wygodne i eleganckie etui, które z łatwością zmieścimy w kieszeni plecaka czy torby. Dodatkowo stanowi ono zapas energii dla mikrofonów i gwarantuje dwa pełne ładowania pozwalające nawet na 21 godzin pracy mikrofonów. W zestawie znajdują się również futrzane osłony przednie, które z łatwością można zamontować na mikrofonach, a do dyspozycji użytkowników jest bezpłatna aplikacja wideo RØDE Capture dla systemu iOS, z którą Wireless Micro bezproblemowo współpracuje.

Nadajniki Wireless Micro są automatycznie parowane – wystarczy podłączyć odbiornik bezpośrednio do telefonu, przypiąć mikrofony i można rozpocząć rejestrowanie dźwięku – bez kabli i skomplikowanych elementów sterujących, bez względu na to czy jesteś w pomieszczeniu, czy nagrywasz na zewnątrz – ścieżka dźwiękowa, dialogi, odgłosy natury czy wywiad będą krystalicznie czyste.

Wireless Micro jest również wyposażony w inteligentną technologię GainAssist firmy RØDE, która automatycznie kontroluje poziomy głośności w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę ciągłego zastanawiania się nad ustawieniami i zmniejszając ryzyko przypadkowego zniszczenia nagrania przez przycięte lub ciche partie. Funkcja ta oznacza, że twórcy mogą od razu nagrywać dźwięk gotowy do przesłania, bez względu na to, jak duże mają doświadczenie w rejestrowaniu dźwięku i podkładaniu go do obrazu. Dzięki GainAssist można zrezygnować z edycji lub końcowego przetwarzania ścieżki, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Misją firmy RØDE jest dostarczanie użytkownikom wysokiej jakości sprzętu do rejestrowania dźwięku bezprzewodowego w kompaktowej i przenośnej formie i Wireless Micro spełnia te oczekiwania. Mikrofony ważą zaledwie 12 gramów, a możliwość kolorystycznego dopasowania sprawia, że są właściwie niewidoczne w kadrze. Dodatkowo mają ochronę przed wilgocią, a to oznacza, że mogą pracować także podczas delikatnych opadów deszczu. Twórcy, którzy nagrywają w terenie, poza studiem docenią etui ładujące i długą pracę na baterii.

Ultrakompaktowy i wszechstronny zestaw Wireless Micro to kolejny krok w ewolucji technologii audio i ukłon w stronę twórców, którzy coraz częściej i chętniej wykorzystują swój telefon do nagrywania dźwięku i obrazu.

RØDE Wireless Micro kosztuje 620 PLN i można go zamówić u lokalnego sprzedawcy RØDE lub w sklepie internetowym RØDE.