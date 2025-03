Archer BE400 od TP-Link – moc Wi-Fi 7 dla każdego

TP-Link wprowadza na rynek Archer BE400 – nowoczesny dwupasmowy router Wi-Fi 7, który redefiniuje standardy domowego internetu. To urządzenie łączy wysoką wydajność, bezpieczeństwo i stylowy design, oferując użytkownikom niezawodne połączenie bez nadwyrężania domowego budżetu.

Dzięki Wi-Fi 7 router zapewnia imponujące prędkości – do 5 764 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Oznacza to płynne przesyłanie strumieniowe w jakości 4K, stabilne połączenia podczas wideokonferencji HD i bezproblemową rozgrywkę online. Dwupasmowa technologia minimalizuje zakłócenia, zapewniając szybkie i stabilne połączenie nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych.

Archer BE400 został wyposażony w technologię Multi-Link Operation (MLO), która pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu pasm, zwiększając przepustowość, redukując opóźnienia i zapewniając stabilność sieci. O optymalny zasięg dba sześć wewnętrznych anten wspieranych przez technologię Beamforming, eliminując martwe strefy i gwarantując mocny sygnał w całym domu.

Router oferuje szerokie możliwości połączeń przewodowych. Port WAN 2,5 Gb/s pozwala w pełni wykorzystać potencjał szybkich łączy internetowych, a port LAN 2,5 Gb/s oraz trzy gigabitowe porty LAN umożliwiają podłączenie urządzeń wymagających wysokiej przepustowości. Dodatkowo port USB 3.0 pozwala na szybkie współdzielenie plików i tworzenie domowej chmury, co jest szczególnie przydatne dla użytkowników smart home, graczy czy streamerów.

Archer BE400 zapewnia wysoki poziom ochrony dzięki szyfrowaniu WPA3 oraz pakietowi usług HomeShield, chroniącemu przed zagrożeniami internetowymi. Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwala na dostosowanie dostępu do sieci dla poszczególnych użytkowników.

Dzięki obsłudze EasyMesh użytkownicy mogą łatwo rozbudować swoją sieć Wi-Fi, eliminując martwe strefy i zapewniając stabilne połączenie w całej przestrzeni mieszkalnej. Konfiguracja i zarządzanie routerem są wyjątkowo proste dzięki aplikacji Tether, umożliwiającej intuicyjne sterowanie urządzeniem z poziomu smartfona.

Archer BE400 jest dostępny w sprzedaży w cenie około 800 PLN i objęty trzyletnią gwarancją producenta.