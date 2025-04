Samsung wprowadza do sprzedaży nowe projektory laserowe The Premiere LPU9D i LPU7D

Do polskich sklepów trafiły właśnie najnowsze projektory laserowe ultrakrótkiego rzutu – Samsung The Premiere 9 (LPU9D) oraz The Premiere 7 (LPU7D). Urządzenia oferują rozdzielczość 4K, zaawansowane systemy dźwiękowe i innowacyjną technologię laserową, zapewniając kinowe wrażenia w domowym zaciszu.

Oba modele stworzono z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. LPU9D wykorzystuje technologię Potrójnego Lasera i jako pierwszy projektor na świecie wspiera standard HDR10+, oferując ponad miliard kolorów i jasność do 3450 lumenów ISO. LPU7D zapewnia z kolei jasność na poziomie 2500 lumenów ISO.

Urządzenia oferują wyświetlanie obrazu w jakości 4K z odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od ściany. LPU9D obsługuje obraz o przekątnej do 130 cali, a LPU7D – do 120 cali. Zastosowano też technologie poprawiające jakość obrazu: AI 4K Upscaling oraz Vision Booster, która automatycznie dostosowuje jasność i kontrast do warunków oświetleniowych.

Nowe projektory wyposażono w wbudowane głośniki obsługujące technologię Dolby Atmos. LPU9D posiada system audio 2.2.2 o mocy 40 W z wbudowanym subwooferem, a LPU7D – 30-watowy zestaw. Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem precyzyjnie lokalizuje źródła dźwięku na ekranie, a aktywny wzmacniacz głosuautomatycznie wzmacnia dialogi, gdy w otoczeniu pojawia się hałas. Projektory wspierają też funkcję Q-Symphony i są kompatybilne z soundbarami Samsung oraz głośnikiem Music Frame.

Projektory The Premiere zachwycają minimalistycznym i kompaktowym designem, który pasuje do każdego wnętrza. Funkcja Ambient Mode pozwala na wyświetlanie zdjęć, grafik lub animacji na ścianie, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane. Do zestawu dołączono ekologiczny pilot SolarCell, który ładuje się światłem naturalnym lub sztucznym.

The Premiere działa w oparciu o system Tizen, oferując dostęp do popularnych serwisów streamingowych jak Netflix, YouTube, Prime Video i innych. Gracze mogą korzystać z Samsung Gaming Hub – platformy pozwalającej na granie w chmurze bez konieczności posiadania konsoli.

Dzięki integracji z aplikacją SmartThings, projektory mogą pełnić rolę centrum zarządzania inteligentnym domem – od sterowania oświetleniem po kontrolę nad systemami bezpieczeństwa.