Nowy patent na wilgoć od Stadler Form

Szwajcarska marka Stadler Form wprowadza do polskiej oferty nowe urządzenie. Theo, osuszacz powietrza, powstał z myślą o pracy we wszystkich pomieszczeniach, w których borykamy się z nadmierną wilgotnością.

Marka Stadler Form powstała z myślą o tworzeniu atrakcyjnych wizualnie, trwałych i efektywnych urządzeń poprawiających jakość powietrza w naszych domach. Taki jest też najnowszy produkt firmy – osuszacz Theo.

Nadmierna wilgoć

Powodów występowania nadmiernej wilgoci w naszych domach należy szukać w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Za te pierwsze odpowiadać może nieszczelność dachu lub mających styczność gruntem elementów budynku. Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć samych domowników. Sama nasza obecność zwiększa wilgotność powietrza, a dodać do tego należy takie czynności jak gotowanie czy pranie. Osuszacz powietrza jest urządzeniem, które pozwoli przywrócić odpowiedni poziom wilgotności (40-60% wody w powietrzu) oraz ułatwi nam życie np. poprzez przyspieszenie procesu suszenia prania. Należy zawsze pamiętać, że długotrwałe utrzymywanie się wysokiej wilgotności w pomieszczeniach zamkniętych sprzyja rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia grzybów.

Stadler Form Theo – zaawansowany sprzymierzeniec

Najnowszy reprezentant szwajcarskiej marki opiera swoje działanie na zasysaniu wilgotnego powietrza i odseparowaniu od niego cząsteczek wody. Jej nadmiar odprowadzany jest do specjalnego zbiornika lub bezpośrednio do kanalizacji.

Umieszczony na górze urządzenia panel sterowania umożliwia dostosowanie pracy urządzania do potrzeb użytkownika. Oprócz włącznika znajdziemy na nim również przełączniki higrostatu, timera oraz kontrolkę trybu automatycznego odszraniania. Pierwszy z nich pozwala na wskazanie poziomu wilgotności oddawanego do atmosfery powietrza – 40, 50 lub 60% – po osiągnięciu odpowiedniego poziomu osuszacz przejdzie w tryb czuwania monitorując cyklicznie ilość wody w powietrzu. W ostatnim ustawieniu urządzenie będzie pracować w trybie ciągłym, który idealnie sprawdzi się przy suszeniu ubrań. Funkcja timera pozwala na ustawienie czasu (od 1 do 7 godzin), po którym urządzenie automatycznie wyłączy się. Stadler Form Theo został wyposażony w tryb automatycznego odszraniania. Dzięki niemu, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie niska, opisywany tryb aktywuje się, aby chronić osuszacz przed uszkodzeniem. O fakcie tym poinformuje ikona „Auto Defrost”.

Theo odzyskaną z powietrza wodę magazynuje w wyjmowanym zbiorniku. O jego zapełnieniu poinformuje światłem kontrolka u podstawy urządzenia. Woda z osuszacza idealnie nadaje się do zastosowania w żelazkach czy stacjach parowych, ponieważ pozbawiona jest kamienia. W razie potrzeby Theo może odprowadzać ciecz bezpośrednio do kanalizacji z pomocą dołączonego wężyka, który instaluje się w korpusie urządzenia. Higienę pracy zapewnia dodatkowo filtr powietrza, który można demontować.

Stadler Form Theo charakteryzuje się wydajnością na poziomie 10 litrów/dzień i przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 40 metrów kwadratowych lub o kubaturze 100 metrów sześciennych. Jego wymiary to 305 x 516 x 216 mm, a waga 11.4 kg. Nie bez znaczenia jest cicha praca urządzenia – 42 dB.

Jak w przypadku każdego urządzenia marki Stadler Form, mamy tu do czynienia z najwyższą jakością materiałów oraz wyszukanym designem. Za smukłą, taliowaną sylwetkę Theo odpowiedzialny jest główny projektant marki – Matti Walker.

Osuszacz powietrza Stadler Form Theo dostępne jest w sugerowanej cenie katalogowej – 1099 zł.