Pula adresów IPv4 w Europie wyczerpana

Pod względem prawnym Uber stanowi trudny orzech do zgryzienia dla miejskich zarządów transportu, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów i kierowców – nie mają one w końcu bezpośredniej kontroli nad usługą. Właśnie to zmusiło organizację Transport for London do odmowy przedłużenia licencji transportowej Uberowi.

