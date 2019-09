Ostateczna specyfikacja standardu USB4 została podana.

Nowy standard portów USB jest gotowy i już wkrótce będzie mógł zagościć w naszych nowych gadżetach. Wśród najważniejszych nowości znajduje się dwukrotnie szybsze działanie w stosunku do poprzedniej edycji i wzorowa wsteczna kompatybilność.

USB4 (w nowej generacji organizacja zarządzająca standardem USB-IF postanowiła pozbyć się spacji w nazwie) będzie wykorzystywał to samo gniazdo, co popularny USB-C 3.2. Pod względem funkcjonalności ma on łączyć zalety obecnego standardu i należącego do Intela Thunderbolt 3. Mimo konstrukcyjnych podobieństw, ten ostatni charakteryzuje się dwa razy wyższą prędkością przesyłania danych (do 40 Gb/s zamiast 20 Gb/s); teraz ta wartość ma trafić do podstawowej wersji USB4. Standard będzie szybciej i wydajniej przesyłał różne typy sygnałów naraz, na przykład dane, moc i wideo w jakości 4K. Dzięki temu USB4 stanie się sensowną alternatywą dla HDMI w zakresie podłączania monitorów.

Dzięki zastosowaniu tego samego typu złącza nowa specyfikacja będzie wstecznie kompatybilna z USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3, chociaż należy pamiętać, że urządzenia ze starszymi portami nie będą mogły skorzystać z pełnej szybkości nowego standardu – ładowarka USB-C 3.2 wciąż będzie wolniejsza od tej certyfikowanej USB4. Pierwsze gadżety z nowym portem powinny pojawić się na rynku już pod koniec 2020 roku.