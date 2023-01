Everything But The Girl powraca po 24 latach

To się nazywa wielki powrót! Brytyjski duet Everything But The Girl potwierdził, że 21 kwietnia wyda nowy album studyjny Fuse. Udostępnił także przedsmak krążka – singiel Nothing Left To Lose.

Nothing Left To Lose otwiera 10-utworowy album oraz pierwszy od ponad 24 lat rozdział w ich karierze. Towarzyszący piosence teledysk to dzieło Charliego Di Placido (Kojey Radical, Jungle).

Fuse został napisany oraz wyprodukowany przez Bena Watta i Tracey Thorn wiosną i latem 2021 roku. To nowoczesne spojrzenie na elektroniczny soul, dzięki któremu zasłynęli w latach 90. Głos Thorn znów wysuwa się na pierwszy plan, podczas gdy Watt tworzy krajobraz niepowtarzalnych dźwięków.

Tracey opowiada o początkach ponownej współpracy: – Jak na ironię, brzmienie nowego albumu było ostatnią rzeczą, o której myśleliśmy w marcu 2021 roku. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z presji związanej z tak długo oczekiwanym powrotem. Staraliśmy się jednak być otwarci na zabawę: niepewni kierunku, poddaliśmy się inwencji twórczej.

W tajemnicy przed światem, duet zaczął spotykać się razem z zaprzyjaźnionym inżynierem Bruno Ellinghamem. Wykorzystywali melodie, które Ben nagrał na iPhonie podczas lockdownu, a pliki podpisywali pseudonimem „TREN” (Tracey i Ben). Pomysły te miały przerodzić się później w klimatyczne When You Mess Up czy Interior Space.

TREN stawali się coraz bardziej pewni siebie, a album powoli nabierał kształtów. W końcu napisali Nothing Left To Lose oraz Caution To The Wind, których przesiąknięte nadzieją i desperacją teksty oddają wyboistą drogę nowych początków.

Nazwa albumu Fuse nie jest przypadkiem. – Kiedy spotkaliśmy się po tak długiej przerwie, w studiu obecne były zarówno zgrzyty, jak i naturalna iskra – wyjaśnia Tracey. – Nieważne, jak bardzo chcieliśmy to zlekceważyć, przypominało to trochę zapalony lont. Skończyło się na połączeniu cząsteczek i emocjonalnej fuzji.

Początki Everything But The Girl sięgają 1982 roku, kiedy to duet podbił brytyjską scenę indie dzięki jazzowo-folkowemu coverowi Night and Day Cole’a Portera. Następnie wydali szereg złotych albumów, eksperymentując z wieloma gatunkami.

W 1992 roku Watt otarł się o śmierć z powodu rzadkiej choroby autoimmunologicznej. Dwa lata później para powróciła z jeszcze większą energią, a album Amplified Heart sprzedał się w milionach egzemplarzy. Pochodzący z płyty hit Missing doczekał się remiksu nowojorskiego DJ-a i producenta Todda Terry’ego i natychmiast przejął radia na całym świecie – w Wielkiej Brytanii zajął 3., a w USA 2. miejsce.

Tracklista Fuse:

1. Nothing Left To Lose

2. Run a Red Light

3. Caution to the Wind

4. When You Mess Up

5. Time and Time Again

6. No One Knows We’re Dancing

7. Lost

8. Forever

9. Interior Space

10. Karaoke