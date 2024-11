OPPO Find X8 Pro debiutuje w Polsce

Podczas globalnej premiery serii Find X8, OPPO oficjalnie zaprezentowało smartfon premium, OPPO Find X8 Pro, przeznaczony wyłącznie na rynki europejskie. Flagowe urządzenie zapewnia najwyższej jakości doświadczenia w dziedzinie fotografii, wydajności oraz czasu pracy baterii. Zarówno OPPO Find X8 Pro, jak i OPPO Find X8, wyposażono w najnowszą generację systemu ColorOS 15, która została wzbogacona o pełen zestaw rozwiązań OPPO AI.

OPPO Find X8 Pro to telefon premium, którego elegancka i wytrzymała konstrukcja ze szkła i aluminium, wzbogacona o wzory Cosmos Ring, zapewnia komfort podczas codziennego użytkowania. Mimo zaawansowanego systemu obiektywów telefon pozostaje smukły na tle innych flagowców.

Smartfon Find X8 Pro wyposażony został w ekran 6,78” Infinite View Display, zapewniający jakościowe doznania z oglądania treści, a który, dzięki zakrzywionym ramkom i zagiętej na wszystkich bokach tafli szkła, pozwala na pewny i wygodny chwyt. Dzięki dostępności w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Space Black) i białym (Pearl White), Find X8 Pro przypadnie do gustu szczególnie osobom szukającym wyróżniającego się, a zarówno eleganckiego urządzenia. W swoim wariancie perłowym, każdy Find X8 Pro ma nieco inny wzór, sprawiając tym samym, że nie ma dwóch modeli o tym samym designie.

Korzystając z OPPO Find X8 Pro nie musimy obawiać się o jego zalanie. Telefon może pochwalić się certyfikatem IP68 i IP69 w kwestii odporności na wodę i kurz. Telefon wytrzyma zanurzenie na głębokości do 1,5 m na pół godziny, a nawet wystawienie na mocny strumień cieczy o temperaturze do 80 stopni.

Wyświetlacz ProXDR w OPPO Find X8 Pro zapewnia immersyjny, pełen szczegółów, wysokiej jakości obraz. Dzięki 120 Hz odświeżaniu i jasności maksymalnej do 1 600 nitów, mamy pewność świetnej widoczności nawet w jasnym słońcu. Przy odtwarzaniu treści w HDR, ekran Find X8 Pro może osiągnąć nawet do 4 500 nitów. Dodatkowo możemy skorzystać ze wsparcia dla standardu Ultra HDR.

Premierowy telefon może pochwalić się także znacznie zmniejszonymi ramkami ekranu, zapewniającymi mu futurystyczny wygląd. Ramki w tym modelu są symetryczne i mają zaledwie 1,9 mm, co w połączeniu z zagiętym na wszystkich krawędziach szkłem poprawia zarówno wygląd smartfona jak i wrażenia z korzystania z niego.

Na pokładzie OPPO Find X8 Pro znajdziemy technologię Splash Touch, co oznacza, że bez problemu skorzystamy z urządzenia w deszczu lub kiedy nasze dłonie są mokre. Dzięki zaawansowanym technologiom anty-fliceringowym (PWM dimming, DC dimming) oraz certyfikatowi TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0, możemy cieszyć się obrazem wyświetlanym przez smartfon, mając pewność, że nasze oczy są chronione.

OPPO wyposażyło Find X8 Pro w Hasselblad Master Camera System, który obejmuje m. in. dobrej jakości zoom oraz szereg funkcji AI. Składa się on z czterech tylnych aparatów 50 MP, w tym dwóch peryskopowych – jeden z ogniskową 135 mm (IMX858, 1/2.51”, f/4.3 + OIS), drugi z ogniskową 73 mm (LYT600, 1/1.95”, f/2.6 + OIS). Pozostałe to: szerokokątny – 23mm (LYT808, 1/1.4”, f/1.6 + OIS) oraz ultra-szerokokątny – 15 mm (ISOCELL JN5, 1/2.75”, f/2.0 + AF).

Find X8 Pro debiutuje z aparatem peryskopowym o rozdzielczości 50 MP i 1,95″ matrycą Sony LYT600, wykorzystującym system trzech pryzmatów. Mimo niewielkich rozmiarów to rozwiązanie sprawdza się w trudnych warunkach oświetleniowych. Find X8 Pro jest również pierwszym dostępnym na świecie smartfonem wyposażonym w dwa aparaty peryskopowe, oferujące przybliżenie praktycznie bez straty jakości.

Dzięki trybowi portretowemu od Hasselblad, zdjęcia robione Find X8 Pro będą zawsze wysokiej jakości. Smartfon OPPO jest również jedynym na świecie telefonem, który oferuje optyczne portrety z ogniskową 135 mm, dając możliwość tworzenia dynamicznych zdjęć ludzi i zwierząt. Dodatkowo, aby lepiej uchwycić obiekty z odległości, OPPO wyposażało Find X8 Pro w Teleskopowy Zoom AI, który przy 60-krotnym przybliżeniu aktywuje zaawansowane algorytmy AI do poprawy jakości zdjęć i ich szczegółowości.

Debiutujący telefon wprowadza również funkcję Lightning Snap, która rejestruje serię zdjęć z prędkością do siedmiu klatek na sekundę przy długim naciśnięciu spustu migawki, bez utraty jakości obrazu. Oznacza to, że każda klatka wygląda jak osobne zdjęcie statyczne, w pełni wykorzystując funkcję OPPO HyperTone Image Engine. Użytkownicy Find X8 Pro mogą skorzystać z Lightning Snap, używając przycisku Quick Button, dotykowego przycisku po prawej stronie, który szybko uruchamia aparat i kontroluje zoom.

Zarówno tylne aparaty, jak i przedni, nagrywają wideo Dolby Vision HDR w rozdzielczości do 4K przy 60 klatkach na sekundę, w tym z aparatu przedniego, co czyni telefon świetnym narzędziem dla twórców. Dzięki funkcji Livephoto, filmy, robione za pomocą Find X8 Pro będą zawsze wysokiej jakości. Natomiast stabilizacja każdej klatki umożliwia przekształcenie w osobne zdjęcie, bez utraty jakości.

Dzięki najnowszemu chipsetowi MediaTek Dimensity 9400, Find X8 Pro oferuje wiodącą moc w swojej klasie. Wyprodukowany przez TSMC w litografii 3 nm drugiej generacji i wyposażony w drugą generację architekturę All Big Core MediaTek, Dimensity 9400 ma szybsze o 35% CPU i o 41% GPU. Ponadto zapewnia większą wydajność od poprzednika – o 40% dla CPU oraz 44% dla GPU. Natomiast zadania wspierane przez AI konsumują o 35% mniej mocy.

Firmy OPPO i MediaTek współpracowały nad optymalizacją serii Find X8 z platformą Trinity Engine, a każdy telefon wyposażony jest w specjalny system chłodzenia, wykorzystujący wysokowydajną komorę parową, warstwę grafitu i żel przewodzący ciepło. Zapewnia to lepsze odprowadzanie ciepła, które wytwarza się przy pracy urządzenia.

Find X8 Pro ma na pokładzie funkcję AI LinkBoost, zapewniającą stabilne i wysokiej jakości połączenia. Zadba o to 20 wbudowanych anten. Dzięki AI LinkBoost wideo, nagrane w zatłoczonych miejscach, może być wysłane nawet 79% szybciej. Co w połączeniu z zoomem, długą żywotnością baterii oraz jakością filmów i zdjęć robi z Find X8 Pro dobrego towarzysza na koncerty czy mecz piłki nożnej.

To jednak nie wszytko. W słabych warunkach sieciowych, takich jak winda czy piwnica, AI LinkBoost zwiększa przepustowość przesyłu i odbioru danych nawet o 50%. Ponadto dzięki trzem antenom Wi-Fi opóźnienia na telefonie będą niższe nawet o ponad 40%. Jest to szczególnie przydatne dla graczy, dla których każda milisekunda ma znaczenie.

Pionierska technologia baterii krzemowo-węglowej sprawia, że telefon jest jednocześnie smukły, ale ma pojemną, 5910 mAh baterię, zapewniającą długie działanie. Dodatkowo ultraszybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC sprawia, że kilka minut podłączenia do sieci pozwala na długie godziny pracy. Smartfon jest również wyposażony w bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W AIRVOOC.

OPPO Find X8 Pro został wyposażony w system ColorOS 15. Przebudowa ponad 800 elementów zaowocowała minimalistyczną estetyką z dopracowanymi efektami oraz wysoką płynnością działania. Natomiast funkcja Motywy Flux umożliwia łatwe przełączanie między zadaniami. Płynność ColorOS 15 jest możliwa dzięki Luminous Rendering Engine OPPO. W efekcie użytkownik doświadcza o 18% szybszą reakcją na dotyk i 40% lepszą stabilność systemu i samego urządzenia. Opierający się na Android 15, Find X8 Pro będzie otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń przez sześć lat.

Aby uprościć edytowanie zdjęć, Gumka AI została ulepszona w zakresie detekcji obiektów i generatywnego wypełnienia, a ponadto producent dodał trzy nowe narzędzia kreatywne oparte na AI.

Poprawa klarowności AI pozwala przekształcić zdjęcia o niskiej rozdzielczości lub te przycięte, w wyraźne, naturalnie wyglądające zdjęcia o ultra wysokiej rozdzielczości. AI Unblur przywraca naturalne detale, kolory i tekstury, takie jak skóra i włosy. Natomiast Usuwanie refleksów AI eliminuje odblaski i refleksy, odkrywając obraz, który zamierzaliśmy uchwycić od początku.

Korzystając z OPPO AI Studio stworzymy nieograniczoną liczbę obrazów w różnych stylach – od realistycznych po ilustrowane i fantastyczne, które mogą posłużyć jako nowy awatar, zdjęcie profilowe czy fotografia do postu na media społecznościowe.

ColorOS 15 ulepsza AI ToolBox. Kontekstowe menu, dostępne z paska bocznego, zawiera narzędzia takie jak: Podsumowanie AI, Mowa AI, Odpowiedź AI, Pisanie AI które ułatwiają czytanie i pisanie, gdy korzystamy z OPPO Find X8 Pro – niezależnie od tego, czy przeglądamy internet, czy piszemy wiadomość.

AI Assistant for Notes błyskawicznie restrukturyzuje i poprawia notatki, korygując błędy ortograficzne, gramatyczne i dostosowując ton. Za pomocą AI Assistant for Documents istniejące pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje możemy streszczać w siedmiu językach. Funkcja ta obsługuje także tłumaczenia na poziomie profesjonalnym oraz umożliwia zmianę stylu dokumentów na bardziej formalny lub nieformalny. Rejestrator może nagrywać wiele godzin audio w różnych językach, a następnie tworzy z nich transkrypcje i podsumowania, działając jak osobisty asystent.

ColorOS 15 wprowadza również Circle to Search od Google dla inteligentnych urządzeń OPPO. Dzięki długiemu naciśnięciu, możemy natychmiastowo wyszukać informacje na ekranie bez konieczności przełączania aplikacji.

Dzięki Touch to Share możemy bezprzewodowo udostępniać pliki za jednym dotknięciem między urządzeniami iOS/iPadOS i ColorOS 15 za pomocą NFC.

Model OPPO Find X8 Pro będzie dostępny w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO od 5 499 PLN. OPPO Find X8 Pro klienci zakupią w kolorze czarnym i białym.