Acer zapowiedział szereg nowości w swojej rodzinie laptopów gamingowych. Wśród nich znajdziemy m.in. najpotężniejszego laptopa – Predator Triton 17 X z procesorem IntelCorei9-13900HX do 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX4090, a także wyjątkowego Predatora Helios Neo 16. Na tym nie koniec nowości dla graczy w zakresie laptopów. Producent przedstawił również swojego nowego Predatora Tritona 14, a także Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.

Predator Triton 17 X: Najpotężniejszy laptop gamingowy w ofercie Acer

Całkowicie nowy, smukły i potężny Predator Triton 17 X (PTX17-71) to połączenie minimalistycznego wzornictwa oraz technologii, której nie straszna żadna gra. Jest to propozycja dla graczy i profesjonalistów, którzy szukają rozwiązania kompaktowego, a jednocześnie na tyle wydajnego, by było w stanie poradzić sobie z wymagającymi grami z segmentu AAA i zasobożernymi aplikacjami. Obudowa nowego Tritona 17 X mierzy niecałe 2,5 cm grubości. Została wykonana w technologii CNC i charakteryzuje się eleganckim wyglądem i specyficzną, przyjemną w dotyku teksturą. Mamy tu również finezyjnie wyżłobione logo RGB Predator, siatkę ze stali nierdzewnej — będącą maskownicą głośników, diamentowy szlif w widocznych miejscach, a także funkcjonalnie rozmieszczone otwory wentylacyjne.

Laptop dostępny jest w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-13900HX do 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Procesor Intel Core i9 13. generacji o nowej architekturze hybrydowej to nawet 24 rdzenie o maksymalnej częstotliwości turbo na poziomie 5,4 GHz. Karta NVIDIA GeForce RTX 4090 została zaprojektowana na bazie architektury NVIDIA Ada Lovelace. Zastosowana tu technologia DLSS 3, korzystająca z potencjału AI, to prawdziwa rewolucja w kwestii jakości grafiki. Pakiet Max-Q optymalizuje wydajność systemu, zasilanie, żywotność baterii i akustykę. Ci, którzy szukają jednak czegoś jeszcze więcej, mogą sięgnąć po wariant wyposażony w 64 GB pamięci DDR5 5600 Hz i w dysk PCIe SSD o pojemności 4 TB pamięci w technologii RAID 0.

Predator Triton 17 X wyposażony jest w 17-calowy (16:10) ekran. Ekran dostępny jest w dwóch wariantach, w tym w opcji z wyświetlaczem WQXGA mini-LED (AmLED) , który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 250 Hz, jasnością ponad szczytową na poziomie ponad 1 000 nitów oraz wysokim współczynnikiem kontrastu – 1 000 000:1. Wyświetlacz zapewnia pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3. Z kolei certyfikat Eyesafe to gwarancja niskiego poziomu emisji światła niebieskiego (ograniczonego o 80%). Technologie NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC to z kolei dodatkowe wsparcie graficzne.

Chłodzenie i łączność na wyższym poziomie

W konstrukcji zastosowano komorę parową, w której znajduje się sprężony system chłodzenia, dzięki czemu urządzeniu niestraszne są nawet najbardziej wymagające sprzętowo tytuły. Technologia Vortex Flow to trzy wysokowydajne wentylatory, z których dwa to specjalnie zaprojektowane rozwiązania 3D AeroBlade piątej generacji, wyposażone w mechanizm sterowania przepływem powietrza, co przekłada się na 10% wyższy przepływ powietrza wewnątrz urządzenia w porównaniu z wentylatorami 3D AeroBlade poprzedniej generacji. Mamy tu również dedykowane ciepłowody dla procesorów oraz ergonomicznie rozmieszczone wloty i wyloty powietrza. Dodatkowo za odpowiednie chłodzenie i optymalną wydajność komputera odpowiada pasta termiczna na bazie ciekłego metalu.

Predator Triton X 17 oferuje szereg przydatnych funkcji i rozwiązań klasy premium, w tym klawiaturę z podświetleniem RGB dla każdego klawisza, czytnik linii papilarnych i szklany touchpad. Wyposażony jest także w imponujący system DTS:X Ultra, na który składa się aż sześć głośników. Technologie Intel Killer E3100G+ Ethernet i Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i gwarantują stabilną łączność z siecią. Standard Thunderbolt 4 to synonim szybkiej łączności. Laptop jest w stanie obsłużyć dwa wyświetlacze o jakości obrazu 4K lub jeden wyświetlacz o jakości obrazu 8K. Dane przesyłane są z maksymalną prędkością transferu na poziomie 40 Gb/s, ale równie imponujące będzie ładowanie urządzenia z mocą do aż 100 W. Dzięki czytnikowi kart SD 7.0, który zapewnia prędkość do 985 MB/s, użytkownik ma możliwość przenoszenia ogromnych ilości danych w niezwykle krótkim czasie.

Predator Helios Neo 16: wydajność klasy premium w przystępnej cenie

Całkowicie nowy Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) oferuje użytkownikom to, co najlepsze w linii Helios, ale w bardziej przystępnej cenie. Oprócz szeregu najnowszych rozwiązań technologicznych z najwyższej półki znajdziemy tu też swego rodzaju mrugnięcie okiem w stronę użytkownika — na wierzchu czarnej jak smoła obudowy znajdują się laserowo wygrawerowane zaszyfrowane kody. Co takiego kryje się za nimi? Aby się tego dowiedzieć, trzeba podjąć mini-wyzwanie i trochę pogłówkować.

Predator Helios Neo 16 oferowany będzie w opcji z procesorem Intel Core HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W. Dostajemy tu również maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5-4800 MHz w trybie dwukanałowym i do 2 TB przestrzeni dyskowej SSD PCIe NVMe w standardzie RAID 0, co zapewnia płynne działanie urządzenia z nawet najbardziej wymagającymi sprzętowo tytułami gier. Laptop Helios Neo jest także wyposażony w zaawansowany system chłodzenia Acer, na który składa się specjalnie zaprojektowany, całkowicie metalowy wentylator AeroBlade oraz płynna pasta termiczna na bazie ciekłego metalu.

Linia Helios oferuje kilka różnych opcji wyświetlacza, w tym wyświetlacz IPS WQXGA (2560×1600 px) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz i czasie reakcji 3 ms oraz wyświetlacz WUXGA (1920×1200 px) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz, obsługujący 100% kolorów z palety sRGB. Oba te warianty korzystają z technologii NVIDIA Advanced Optimus i G-SYNC.

Predator Triton 14: kompaktowy laptop do gier i pracy

Mały, ale wyjątkowo wydajny Acer Predator Triton 14 dostępny jest z procesorem Intel Core i7-13700H (dostępne warianty do 13. generacji) oraz kartą graficzną NVIDIA GeForceRTX 4070 lub 4050. 14-calowy (16:10) wyświetlacz Mini LED o maksymalnej rozdzielczości WQXGA (2560×1600 px) charakteryzuje się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 250 Hz, ma certyfikat DisplayHDR 600 i zapewnia pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3.

Laptop daje użytkownikowi do dyspozycji do 32 GB pamięci RAM 6000 MHz LPDDR5 i złącze M.2 SSD, co oznacza wyższą wydajność i prędkość odczytu danych. Standard Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i zapewnia stabilne połączenie z siecią, a szeroka gama złącz — w tym czytnik kart MicroSD — przekłada się na wyjątkową wygodę użytkowania. Zastosowany tu zaawansowany system chłodzenia obejmuje nowoczesne wentylatory 3D AeroBlade 5. generacji, technologię Vortex Flow optymalizującą przepływ powietrza wewnątrz urządzenia oraz pastę termiczną na bazie ciekłego metalu na procesorze. Grubość laptopa to zaledwie 18,9-19,9 mm, co czyni go rozwiązaniem wyjątkowo mobilnym, a jego elegancka obudowa sprawia, że idealnie sprawdzi się zarówno w otoczeniu biznesowym, jak i w szkole czy na uczelni.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabsEdition — jeszcze więcej mocy

Laptop gamingowy Predator Helios 3D 15 nowej generacji wyposażony został w potężny procesor Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartę NVIDIA GeForce RTX 4080. Mamy tu również do dyspozycji maksymalnie 32 GB szybszej pamięci DDR5-5600 MHz. Karta graficzna, sterowana z poziomu aplikacji PredatorSense 4.0, to możliwość personalizacji ustawień pod kątem maksymalnej wydajności. Usprawniono także konstrukcję otworów wentylacyjnych umieszczonych z tyłu urządzenia — wzbogacono je o subtelne oświetlenie RGB wzdłuż tylnej krawędzi.

Predator Helios 3D 15 korzysta z połączenia potencjału rozwiązania SpatialLabs, które śledzi ruch gałek ocznych, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania scen w czasie rzeczywistym, dzięki czemu tła, obiekty i postacie ożywają na 15,6-calowym ekranie. Dostęp do najnowszej wersji aplikacji TrueGame pozwala graczom doświadczyć najwyższej jakości rozgrywki 3D bez konieczności korzystania ze specjalnych okularów.

Laptop korzysta również z technologii Intel Killer E2600 Ethernet Controller, Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i oraz autorskiego systemu chłodzenia Acer nowej generacji. Wyposażono go także w szereg różnych złącz — w tym w dwa porty USB 3.2 2. generacji, dwa porty Thunderbolt 4, które obsługują funkcje DisplayPort i Power Delivery, oraz czytnik kart micro SD.

Cena i dostępność

Predator Triton 17 X (PTX17-71​) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 4 499 euro.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71​) dostępny będzie w naszym regionie w maju w cenie od równowartości 2 199 euro.

Predator Triton 14 (PT14-51) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 2 399 euro.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 3 999 euro.