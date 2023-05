TEST: Audioengine A1-MR

Firma Audioengine jest najbardziej znana z tworzenia precyzyjnych głośników, które unikają cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) — nie lada wyczyn w erze bezprzewodowego dźwięku. Jej nowe głośniki A1-MR to oparta na Wi-Fi aktualizacja A1, które dysponowały tylko połączeniem Bluetooth.

Podobnie jak A1, głośniki zapewniają wyraźny, zrównoważony dźwięk z prawdziwą separacją stereo. A dzięki Wi-Fi obsługują również bezstratne odtwarzanie i współpracują z aplikacją multiroom. Chcielibyśmy, aby miały jakiś EQ i aby głośniki nie porzuciły całkowicie obsługi Bluetooth, ale to nie zmienia faktu, że brzmią tak samo dobrze jak A1 i oferują większą wszechstronność. Jeśli szukasz Bluetooth, oryginalne głośniki A1 są nadal dostępne.

Czarno-szare obudowy głośników A1-MR są wykonane z wytrzymałej płyty MDF i mają wymiary 15,2 cm x 10,2 cm x 13,3 cm każdy. Zasilany lewy głośnik i pasywny prawy ważą razem 2,5 kg. W tradycyjnym stylu Audioengine przetworniki są odsłonięte.

W każdej obudowie znajduje się 2,75-calowy głośnik niskotonowy z kompozytu szklanego z włókna aramidowego oraz 0,75-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką; dostarczają zakres częstotliwości od 65 Hz do 22 kHz. Jeśli to odcięcie niskich częstotliwości wydaje się nieco wysokie, pamiętaj, że masz wyjście LFE do podłączenia subwoofera. Wzmacniacz klasy D dla systemu o mocy 60 W zapewnia 30 watów mocy szczytowej na kanał i 15 watów RMS. Tylny panel lewego głośnika zawiera wejście 3,5 mm dla dwóch dołączonych kabli audio (3,5 mm i 3,5 mm/RCA).

Żałuję, że głośniki nie są lekko odchylone do góry. Nawet jeśli umieści się je na małych podstawkach biurkowych, głośniki wysokotonowe prawdopodobnie nie będą dopasowane do uszu ze względu na ich stosunkowo niską wysokość. Stojaki klinowe rozwiązują ten problem (Audioengine sprzedaje takie), ponieważ ustawiają głośniki pod bardziej optymalnym kątem do odsłuchu. Wrażenie sygnatury dźwiękowej nie będzie dokładne bez nich.

Konfiguracja systemu za pomocą aplikacji Audioengine Control (dostępnej na Androida i iOS) to prosty i szybki proces. Integracja nie oferuje żadnej przewagi dźwiękowej nad innymi aplikacjami muzycznymi, ale pozwala skonfigurować przesyłanie strumieniowe w wielu pokojach przez sieć bezprzewodową i nazwać różne głośniki. Obejmuje również obsługę kilku usług strumieniowego przesyłania muzyki, takich jak Amazon Music, Spotify i Tidal, dzięki czemu można uzyskać dostęp do całej swojej muzyki w jednym miejscu.

W utworach z intensywnym basem, głośniki zapewniają sporą głębię niskich częstotliwości, a brzmienie jest pełne i naturalne. Średnie i wysokie tony są jednakowo podkreślane, co pozwala na uzyskanie jasnego brzmienia.

Głośniki A1-MR firmy Audioengine zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od DSP w stosunkowo kompaktowej konstrukcji z prawdziwą separacją stereo. Oczywiście chciałbym, aby aplikacja zawierała EQ, ale ten system nadal będzie przemawiał do wielu osób w oparciu o samą jego mocną i zrównoważoną sygnaturę.

Specyfikacja