PRZEWODNIK: Jak wybrać aparat fotograficzny?

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło „aparat fotograficzny”, aby zostać zalanym przez propozycje zakupu mniej lub bardziej profesjonalnego sprzętu. Znajdziemy wśród nich modele w wyższych i niższych cenach, o specyfikacjach nieraz przyprawiających o zawrót głowy. Jak w tym informacyjnym chaosie wybrać odpowiedni sprzęt dla siebie?

Przede wszystkim musisz zastanowić się, do czego będziesz wykorzystywać swój aparat: do robienia zdjęć widoków, ujęć portretowych, czy może wszystkiego po trochu? Jeśli szukasz lekkiego, przenośnego sprzętu na wycieczki – mogą spodobać ci się kompaktowe bezlusterkowce. Dla osób zainteresowanych profesjonalnymi rezultatami, prawdopodobnie lepsze okażą się cyfrowe lustrzanki.

W poniższym przewodniku wybraliśmy najbardziej cenione przez użytkowników aparaty, i podzieliliśmy je na kategorie cenowo-użytkowe. Pamiętaj jednak, że sam aparat to dopiero początek przygody z fotografią. Warto zaopatrzyć się jeszcze w dodatkowy obiektyw – tak, wiemy, dla laików wszystkie wyglądają podobnie, a różnią się jedynie tajemniczymi ciągami liter i cyfr, umieszczonymi gdzieś na obudowie. Spokojnie, przygotowaliśmy także poradnik na ten temat. To co, jesteś gotów na świetną zabawę z fotografią?

BEZLUSTERKOWCE RETRO

Bezlusterkowce to jeden z najnowszych trendów w fotografii, starający się pogodzić wygodę kompaktu z wszechstronnością lustrzanki. Od tych ostatnich różnią się one – oczywiście – brakiem lustra, ale zachowują możliwość wymiany obiektywów. Dzięki temu zabiegowi bezlusterkowce są przeważnie kompaktowe i lekkie. Te zainspirowane stylistyką retro przypominają trochę pierwsze aparaty analogowe, jednocześnie zachowując ducha kompaktów.

Jeśli szukasz aparatu, który nie tylko pięknie wygląda, ale również jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, sprawdź Olympusa OM-D E-M1 II (7 600 PLN). Wybraliśmy właśnie ten model, ponieważ oferuje on szereg funkcji znanych z lustrzanek i wygodę klasycznego bezlusterkowca. Wykonany z aluminium korpus jest piękny i wytrzymały, a na dodatek zadziwiająco lekki – waży jedynie 500 g bez dodatkowych obiektywów. Aparat doskonale sprawdzi się w fotografii terenowej, nawet jeśli zdecydujesz się na robienie zdjęć na górskim szlaku lub survivalowym kempingu. Matryca MFT może udźwignąć robienie serii zdjęć z jednoczesną pięcioosiową stabilizacją obrazu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych fotografią miejską i sportową, w których każde ostre ujęcie jest na wagę złota.

OM-D E-M1 II jest wart uwagi również pod względem liczby dostępnych na rynku akcesoriów – oprócz dodatkowych obiektywów możesz dokupić także zewnętrzne lampy błyskowe i filtry. Pod względem jakości zdjęć i funkcjonalności, aparat Olympusa może śmiało rywalizować z wieloma lustrzankami.

W tej kategorii ciekawą propozycją jest również Fujifilm X-T2 (7 400 PLN). Co prawda pod względem szybkości autofokusa nie może się on równać z OM-D E-M1 II, ale na osłodę dostajemy kręcenie wideo w 4K (pierwszy raz w aparatach z serii Fujifilm X) i ciekawy, inspirowany klasycznymi aparatami design. Wybór obiektywów nie jest tak bogaty jak w przypadku konkurencji, ale powinieneś znaleźć coś dla siebie.

NAJLEPSZY DO…

– Fotografii lifestyle’owej

– Zdjęć na świeżym powietrzu

GORSZY W…

– Fotografowaniu scen akcji

– Zdjęciach do druku wielkoformatowego

ZALETY

– Poręczny i stylowy

– Łatwy w obsłudze

WADY

– Mniejsza matryca

– Mniej wygodny chwyt

PROFESJONALNE BEZLUSTERKOWCE

Profesjonalne bezlusterkowce to obecnie jedna z najważniejszych sił napędowych na rynku sprzętu fotograficznego. Kiedyś aby uzyskać zdjęcia w jakości pozwalającej na ich obróbkę i druk, trzeba było kupić lustrzankę. Teraz profesjonaliści coraz chętniej sięgają po alternatywne rozwiązania zaproponowane m.in. przez Sony czy Panasonica.

Takim wszechstronnym, acz dość drogim aparatem bezlusterkowym, jest chociażby Sony A7R III (15 000 PLN). Ten wyposażony w pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 42,4 Mpix i możliwość ciągłego robienia zdjęć w pełnym autofokusie z szybkością 10 kl./s aparat, robi wrażenie. Wyróżnia się on także sporą liczbą opcji filmowania, w tym nagrywania zawartości w 4K przy wykorzystaniu całej matrycy. Oczywiście za tak wiele funkcji i wysoką jakość zdjęć przyjdzie nam słono zapłacić. Szkoda również, że bateria trzyma tak krótko – owszem, 530 ujęć to sporo jak na bezlusterkowca, ale profesjonalne lustrzanki cyfrowe potrafią zrobić wiele więcej. Niemniej jednak Sony A7R III to doskonała, wszechstronna lustrzanka, która sprawdzi się zarówno podczas dokumentowania wesela, jak i robienia zdjęć dzikich wodospadów.

Jeśli akurat nie masz w skarbonce zbędnych 15 tysiaków, ale kuszą cię poręczne wymiary i doskonała wydajność, sprawdź Panasonica LUMIX G9 (7 300 PLN). Designersko aparat ten może nie zachwyca, ale jego toporne kształty świetnie pasują do dużych dłoni. Ten flagowy model Panasonica został zaprojektowany z myślą o nawet ekstremalnych zastosowaniach, takich jak fotografia przyrody. O zakwalifikowaniu go do grupy profesjonalnych bezlusterkowców zadecydowała jego niesamowita wydajność, w tym możliwość zrobienia ciągu zdjęć w pełnej rozdzielczości (80 Mpix!) z szybkością 60 kl./s lub 20 kl./s w pełnym autofokusie. Ten również jest ultraszybki i trwa 0,04 sekundy! Pamiętaj jednak, że LUMIX G9 nie jest pełnoklatkowcem. Jeśli nie przeszkadza ci mniejsza matryca MFT, aparat ten posłuży ci do zrobienia wielu niezapomnianych ujęć.

NAJLEPSZY DO…

– Podróżowania

– Kręcenia filmów

GORSZY W…

– Autofokusowaniu przy słabym świetle

– Znalezieniu pasujących akcesoriów

ZALETY

– Lekki, poręczny, kompaktowy

– Do zdjęć w domu i na zewnątrz

WADY

– Mało obiektywów do wyboru

– Słaba bateria

AMATORSKIE LUSTRZANKI CYFROWE

Bezlusterkowce z roku na rok stają się coraz lepsze, ale wciąż jest wiele powodów przemawiających za zainwestowaniem w cyfrowe lustrzanki. Ich optyczne (a nie elektroniczne) wizjery są dokładne, szybkie i pozwalają na idealną kontrolę nad tym, co ma znaleźć się w kadrze. Jeśli wybierzesz popularną lustrzankę (np. jedną z tych opisanych poniżej), nie musisz obawiać się, że nie znajdziesz do niej odpowiednich obiektywów i akcesoriów.

Canon EOS 7D MK II (4 900 PLN) to aparat mający już swoje lata, ale wciąż chętnie wybierany przez amatorów, którzy chcą wykonać swoje pierwsze profesjonalne fotki. EOS 7D MK II pozbawiony jest bajerów typu ekran dotykowy lub nagrywanie wideo w 4K, a żeby przesłać pliki przez Wi-Fi będziesz potrzebował adaptera. Mimo tej surowości oferuje on to, co najważniejsze – jakość obrazu nie do pobicia (w szczególności w tym przedziale cenowym). Zbudowany tak, aby działać jak najsprawniej, dzięki 65 punktom AF wykryje nawet najszybszy obiekt. MK II potrafi fokusować się nawet przy świetle księżyca, co na pewno ucieszy nocnych marków.

Jeśli wolisz nowocześniejszą lustrzankę cyfrową, fajnym rozwiązaniem jest Nikon D500 (8 300 PLN). To aparat z matrycą APS-C o rozdzielczości 20 Mpix i możliwością robienia ciągu zdjęć z szybkością 10 FPS. Oczywiście wyposażony jest on w kilka nowoczesnych trików, takich jak ruchomy ekranik dotykowy i możliwość nagrywania filmów w 4K – na jednym ładowaniu nakręci aż półgodzinny materiał. To właśnie pojemność baterii stanowi jedną z przesłanek, które mogą zadecydować o tym, czy kupisz bezlusterkowca czy lustrzankę. Jeśli akurat nie kręcisz swojego filmowego opus magnum, bateria D500 starczy na aż 1 240 ujęć. Matryca APS-C ma szereg zalet, w tym możliwość łatwiejszego kadrowania niż w przypadku pełnoklatkowców.

Obydwa zaprezentowane powyżej aparaty robią świetne zdjęcia w różnych warunkach, ale ich poręczne wymiary i szybkość uczynią z nich świetnych towarzyszy na łonie natury.

NAJLEPSZY DO…

– Dokładnego fokusowania

– Stosowania teleobiektywów

GORSZY W…

– Fotografii miejskiej

– Zmieszczeniu do plecaka

ZALETY

– Dużo obiektywów do wyboru

– Optyczny wizjer

WADY

– Większe niż bezlusterkowce

– Powolny podgląd

CYFROWE LUSTRZANKI PEŁNOKLATKOWE

A więc zdecydowałeś się na skok na głęboką wodę i rozpoczęcie profesjonalnej przygody z fotografią. Cyfrowe lustrzanki pełnoklatkowe umożliwią ci zrobienie zdjęć w najwyższej rozdzielczości, ale jakość ta okupiona jest koniecznością noszenia ze sobą ciężkiego sprzętu. Wielkość matrycy pozwoli ci na uchwycenie wielu detali, które mogą przydać się w licznych dziedzinach fotografii – krajobrazowej, ślubnej czy artystycznej.

Nikon D850 (17 000 PLN) to jeden z najbardziej wszechstronnych pełnoklatkowych aparatów, z jakimi możesz pracować. Matryca o rozdzielczości 45,7 Mpix i niesamowitej rozpiętości tonalnej, zamieni zwykłe zdjęcia portretowe i ujęcia akcji w prawdziwe arcydzieła. 153-punktowy autofokus jest precyzyjny nawet w bardzo słabym oświetleniu. D850 świetnie sprawdzi się w różnych gatunkach, a możliwość robienia ciągu zdjęć z szybkością 7 kl./s w pełnym autofokusie, pomoże uchwycić nawet dynamiczne lub nieprzewidywalne obiekty, takie jak dzieci i zwierzęta. Jeśli jesteś gotów zainwestować w ten drogi sprzęt, pamiętaj, że waży on dwa razy więcej niż podobnej wielkości bezlusterkowce.

Inną ciekawą propozycją jest Canon EOS 5D Mark IV (14 000 PLN). Mimo nieco mniejszej rozdzielczości (30,4 Mpix) wykorzystana w nim technologia Dual Pixel AF pozwala na przyspieszenie autofokusa. Pozwala to osiągnąć szybkość fokusowania znaną z bezlusterkowców (te do złapania ostrości wykorzystują całą matrycę). Ważący 800 g Mark IV jest wyjątkowo lekki jak na profesjonalną lustrzankę. Aparat świetnie sprawdzi się w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy akurat robisz sesję fotograficzną czy kręcisz film. Ten ostatni oczywiście zarejestrujesz w przyjemnie ostrym i barwnym 4K.

Który spośród aparatów wybrać? To zależy – wolniejszy Nikon D850 doskonale sprawdzi się, jeśli chcesz zajmować się głównie fotografią portretową lub eventową. Canon EOS 5D Mark IV natomiast bryluje w terenie i podczas wydarzeń sportowych.

NAJLEPSZY DO…

– Robienia zdjęć w słabym oświetleniu

– Tworzenia materiałów do wydruku

GORSZY W…

– Ciągłej fotografii

– Oszczędnościach dla portfela

ZALETY

– Duża matryca

– Potężny autofokus

WADY

– Trudny w transporcie

– Drogi w użytkowaniu

JAK WYBRAĆ OBIEKTYW?

Pierwszy obiektyw z jakim przyjdzie ci pracować, to ten dołączony do twojego aparatu. Na sam początek wystarczy on w zupełności – zanim zaczniesz robić zdjęcia godne zgłoszenia do konkursów fotograficznych, musisz zapoznać się z możliwościami swojego aparatu oraz przetestować jego funkcje i ustawienia. Dopiero potem zadaj sobie pytanie, co najchętniej fotografujesz, i zainteresuj się dodatkowymi obiektywami. Nie będziemy zagłębiać się w konkretne marki, a zamiast tego skupimy się na możliwych zastosowaniach.

Dla miłośników fotografii przyrodniczej idealny będzie obiektyw o dużej jasności i ogniskowej, np. stałoogniskowy 300 mm f/2.8. Dzięki niemu tło zdjęcia będzie lekko rozmyte, co dodatkowo wyróżni fotografowany obiekt. Jeśli lubisz robić zdjęcia ptaków lub małych ssaków, wypróbuj teleobiektyw z telekonwerterem 1,4x lub 2x dla uzyskania jeszcze większego przybliżenia.

Uwielbiasz epickie zdjęcia krajobrazów? Na pewno docenisz obiektywy ultraszerokokątne, np. o ogniskowej 14 mm, które dodadzą dramatyzmu każdej uwiecznionej lokacji. Jesteś podróżnikiem i chcesz fotografować wszystko, co zobaczysz? Obiektyw szerokokątny o zmiennej ogniskowej (chociażby 17-40mm f/4) pozwoli ci na zrobienie zdjęć o różnej tematyce. Zdjęcia natury fajnie wychodzą również za pomocą obiektywów o ogniskowej 85 mm, ale w ograniczonej przestrzeni, np. w jaskini, lepiej sprawdzi się taki z ogniskową 50 mm.

Profesjonalna fotografia portretowa i ślubna wymagają obiektywów stałoogniskowych o dużej jasności, najczęściej dobranych pod kątem warunków oświetleniowych, za pomocą których osiągniesz efekt bokeh – rozmytego tła.

Miłośnicy mikrofauny i mikroflory mogą natomiast zainwestować w obiektyw do makrofotografii. Te również wyposażone są w różne ogniskowe: jeśli wiesz, że fotografowany przez ciebie obiekt ma tendencję do uciekania sprzed aparatu, wybierz największą możliwą, która umożliwi ci zrobienie zdjęcia z większego dystansu.

TYPY OBIEKTYWÓW

OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY Ogniskowa 35 mm lub mniejsza świadczy o tym, że mamy do czynienia z obiektywem o polu widzenia szerszym niż ludzkie oko.

OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY Prostsza budowa sprawia, że obiektywy tego typu są ostrzejsze niż te zmiennoogniskowe. Często mają duże rozwarcie przysłony.

TELEOBIEKTYW Charakteryzuje się długą ogniskową, co czyni z niego idealny wybór dla fotografów dzikich zwierząt.

MAKRO Obiektyw pozwalający na zrobienie zdjęcia małym obiektom w ekstremalnym przybliżeniu.

SŁOWNICZEK

APS-C Popularny standard matrycy o wymiarach podobnych do dawnych negatywów APS (25,1 x 16,7 mm) i formacie obrazu 3:2.

FPS Po polsku kl./s, klatki na sekundę. Maksymalna szybkość, z jaką aparat może robić zdjęcia jedno po drugim.

JASNOŚĆ Ilość światła przepuszczanego przez przysłonę, wpływająca na naświetlenie kadru i głębię ostrości. Wyrażana np. jako f/2.8. Im mniejsza wartość, tym lepsze naświetlenie.

MEGAPIKSEL 1 Mpix to milion pikseli. Liczba megapikseli decyduje o rozdzielczości zrobionego zdjęcia.

MIKRO CZTERY TRZECIE (MFT) Standard matrycy wprowadzony przez Olympusa i Panasonica dla bezlusterkowców. Pokrewny mu standard 4/3 ma takie same wymiary (17,3 x 13 mm), ale wyposażony jest w lustro, dlatego wykorzystywany jest w lustrzankach.

OGNISKOWA Wyrażana w mm odległość między soczewką a punktem skupienia światła. W praktyce oznacza szerokość pola widzenia soczewki – im krótsza, tym jest ono szersze.

PEŁNA KLATKA High-endowy standard matrycy o wymiarach 36 × 24 mm, odpowiadających klatce 35 mm, stosowanej w przemyśle filmowym.

PUNKT AUTOFOKUSU (AF) Punkt AF to miejsce kadru, w którym kamera może złapać ostrość. W teorii więcej punktów AF = lepszy autofokus, ale lustrzanki i bezlusterkowce ustawiają ostrość nieco inaczej.

WIZJER ELEKTRONICZNY Wizjer stosowany w aparatach bezlusterkowych. W niektórych przypadkach bardziej praktyczny od ekranu LCD.