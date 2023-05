Ekologiczna linia produktów Acer Vero powiększa się o nowy laptop oraz projektor

Acer przedstawił dwie nowości w swojej ekologicznej serii Vero. Mowa o laptopie Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) oraz o projektorze laserowym Acer Vero PL3510ATV. Oba urządzenia zostały zaprojektowane z naciskiem na wydajność, energooszczędność i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Laptop Aspire Vero 15 dostępny jest z procesorem Intel Core 13. generacji i kartą graficzną Intel Iris Xe. Produkty z serii Aspire Vero mogą pochwalić się niższym poziomem emisji CO2 powstałych w procesie produkcji. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), które w żaden sposób nie wpływają negatywnie na trwałość i wytrzymałość sprzętu. W laptopie Aspire Vero 15 znajdziemy 15-calowy wyświetlacz FHD IPS, kamerę internetową 1440p QHD, wykorzystującą technologię Acer PurifiedView i Acer PurifiedVoice, a także oprogramowanie Acer VeroSense do zarządzania pracą baterii.

Od teraz w ofercie Acera znajdzie się również nowy projektor Acer Vero PL3510ATV, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Wyposażony jest on w diodę zapewniającą jasność na poziomie 4 800 ANSI lumenów i czas pracy wynoszący nawet do 30 000 godzin. Energooszczędna konstrukcja tego projektora laserowego przekłada się na nawet o 48% mniej zużytej energii w porównaniu z tradycyjnymi projektorami lampowymi. Wszystko to zapewnia dłuższy okres eksploatacji, co z kolei równa się niższemu całkowitemu kosztowi posiadania i śladowi węglowemu. Zgodnie z założeniami programu Acer Earthion, w najnowszych produktach Vero zastosowano tworzywa sztuczne PCR oraz opakowania nadające się w 100% do recyklingu.

Laptop Acer Aspire Vero 15

Laptop Aspire Vero 15 (AV15-53P) to połączenie ekologicznego wzornictwa, szerokiego wachlarza praktycznych funkcji i wydajnej technologii. Aspire Vero 15 oferuje 15,6-calowy ekran Full HD o proporcjach 16:9, zapewniający pokrycie 100% barw z palety sRGB. Procesor Intel Core i7 13. generacji współpracuje z kartą graficzną Intel Iris Xe. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji system Windows 11.

Kamerka, jaką znajdziemy na pokładzie Aspire Vero 15, oferuje rozdzielczość 1440p QHD. Korzysta ona z rozwiązań Acer PurifiedView i PurifiedVoice oraz z technologii AI Noise Reduction. Na pokładzie nowego laptopa nie zapomniano o obecności modułu Wi-Fi 6E. W laptopie znajdziemy też bogaty wybór złącz i portów, w tym dwa porty Thunderbolt 4/USB typu-C, dwa porty USB3.2 typu A (1. generacji), HDMI 2.1, gniazdo zasilania i złącze audio jack. Do dyspozycji użytkownika przeznaczone jest maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5 oraz dwa dyski SSD M.2, które obsługują do 1 TB pamięci masowej.

Świadome, ekologicznie wzornictwo

W porównaniu z poprzednią generacją w Aspire Vero 15 zwiększono procentowy udział tworzyw PCR w obudowie z 30% do 40%. W procesie produkcji obudowy udało się także zmniejszyć o 30% poziom emisji CO2, utrzymując dotychczasową trwałość i wytrzymałość. Obecny w tym modelu gładzik OceanGlass zawiera również plastik pochodzący z odpadów wydobytych z oceanów.

Aby z laptopa można było korzystać dłużej, w jego konstrukcji zastosowano standardowe śruby, które ułatwiają naprawę i recykling urządzenia. Laptop oferowany jest w wielofunkcyjnym opakowaniu nadającym się do recyklingu, wykonanym z papieru i tektury pochodzącego w pełni z odzysku. Co ciekawe, może być ono wykorzystane jako ergonomiczna podstawka pod laptopa. Zainstalowany fabrycznie pakiet aplikacji VeroSense daje użytkownikowi możliwość kontrolowania poziomu zużycia energii i żywotności baterii dzięki dostępnym czterem różnym trybom pracy.

Projektor Acer Vero PL3510ATV

Projektor Acer Vero PL3510ATV to połączenie zaawansowanej laserowej technologii wyświetlania wysokiej jakości obrazu z wydajnością i energooszczędnością, które oferowane są w kompaktowej formie. Rozdzielczość Full HD, dioda laserowa o jasności 4 800 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu 50 000:1 to przepis na rewelacyjnej jakości, krystalicznie czysty obraz — nawet przy dużej odległości i w jasnych pomieszczeniach. Nowoczesna technologia podświetlenia fosforowego przekłada się na bogato odwzorowane kolory, ośmiokrotnie mniejszy zanik oświetlenia oraz 48% niższe zużycie energii w porównaniu ze standardowymi projektorami lampowymi. W konstrukcji nie znajdziemy rtęci, lecz 50% tworzyw PCR w obudowie, co ma oczywiście na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Całkowity szacowany czas pracy na poziomie 30 000 godzin to kolejny czynnik, który pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania urządzenia i zmniejszyć ilość generowanych elektroodpadów.

Acer Vero PL3510ATV jest rozwiązaniem uniwersalnym, które sprawdzi się zarówno w środowisku biznesowym, jak i w warunkach domowych. Projektor został wyposażony w funkcję automatycznej korekcji pionowych zniekształceń obrazu (2D) oraz korekcji trapezowej obrazu (4 narożniki). Dzięki IP5X mamy pewność, że jego podzespoły są chronione niemal w każdych warunkach. Nowy projektor ma wbudowany głośnik o mocy 10 W. Na dodatek projektor obsługuje też funkcję Audio Return. Dzięki temu użytkownik może połączyć swój zestaw audio z projektorem i stworzyć sobie w domu mini salę kinową. W zestawie oprócz projektora znajduje się adapter, który obsługuje system Android TV, Acer Vero PL3510ATV staje się wtedy kompatybilny z technologią Chromecast. Oznacza to, że za pośrednictwem projektora można w łatwy sposób streamować video lub „klonować” ekran z innych kompatybilnych urządzeń.

Cena i dostępność

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P​) dostępny będzie w naszym regionie w maju w cenie od równowartości 899 euro.

Projektor Acer PL3510ATV będzie dostępny w naszym regionie we wrześniu, w cenie od równowartości 1 399 euro.