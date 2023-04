TEST: ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Dość nietypowy projekt ASUS Zenbook Pro Duo 14 (UX8402) jest jednym z jego kluczowych punktów sprzedażowych – i jest to główny powód, dla którego będziesz go omijać szerokim łukiem lub umieszczać na potencjalnej krótkiej liście zakupowej. Pomysł polega na tym, że między głównym ekranem a klawiaturą znajduje się mniejszy ekran, którego można używać np. jako okna czatu na Discordzie, miejsca na paski narzędzi czy cokolwiek innego, co przyjdzie ci do głowy.

Dwa ekrany OLED to główny 14,5-calowy (2880×1800 px) i 12,7-calowy (2880×864 px) jako dodatkowy. Główny wyświetlacz ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i szczytową jasność HDR na poziomie 500 nitów.

Można śmiało powiedzieć, że oba wyglądają fantastycznie: są ostre, żywe i kolorowe (chociaż dodatkowy wyświetlacz jest matowy). Od gier po filmy – dzięki OLED uzyskujesz bardzo głęboką czerń oraz pięknie jasne i bogate kolory.

Istnieje jednak efekt domina z powodu dodatkowego ekranu: klawiatura jest przesunięta na krawędź laptopa, nie ma klawiatury numerycznej, a touchpad i powiązane z nim przyciski są przesunięte na prawą stronę. Czy kompromis jest tego wart? Cóż, to zależy od ciebie – jak regularnie zamierzasz używać drugiego wyświetlacza, czy chcesz podłączyć zewnętrzną mysz i tak dalej.

Oprócz tej kluczowej cechy laptop wygląda na dopracowany i wyrafinowany dzięki ciemnoniebieskiej obudowie ze stopu magnezu i aluminium. Jego wymiary po zamknięciu wynoszą 323,5 x 224,7 x 19,6 mm i waży 1,75 kg, dzięki czemu jest stosunkowo cienki i lekki jak na laptopa, na którym można nawet z sukcesami grać.

Wybór portów to jeden USB 3.2 Gen 2 Type-A, dwa Thunderbolt 4 (USB-C) i jeden HDMI 2.1, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i czytnik kart pamięci. Jest też kamera internetowa, wciśnięta tuż nad wyświetlaczem, która zapewnia standardową rozdzielczość 720p.

Karta graficzna znajdująca się w laptopie to dedykowana NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, a procesory to Intel Core i7/i9-12. generacji. Do tego dochodzi 16/32 GB pamięci RAM i dysk SSD 1 TB. To wysoka specyfikacja, i nawet jeśli „grafika” nie jest wiodącym modelem na rynku, jest w stanie wyciągnąć laptopa do 61 fps-ów w GTA V, 53 fps-ów w Battlefieldzie V i 29 fps-ów w Red Dead Redemption 2 w rozdzielczości 1440p. Spód komputera robi się dość gorący podczas grania, a głośność wentylatorów chłodzących jest zdecydowanie słyszalna.

W przypadku innych zadań obliczeniowych ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED wypada śpiewająco – nawet intensywne zadania związane z edycją wideo i zdjęć nie będą dla niego problemem. Biorąc pod uwagę specyfikację pod maską, będzie ci służyć przez kilka dobrych lat.

ASUS zapewnia wbudowane oprogramowanie do zarządzania drugim ekranem: umożliwia wykonywanie sztuczek, takich jak szybkie przełączanie okien aplikacji z jednego ekranu na drugi i zmiana sposobu obsługi gestów na ekranie dotykowym.

Ekran OLED świetnie nadaje się do oglądania filmów wszelkiego rodzaju, chociaż ma proporcje ekranu 16:10, a nie 16:9. System głośników stereo został opracowany we współpracy z firmą Harman Kardon – brzmi świetnie i w większości przypadków nie ma potrzeby angażowania rozwiązań zewnętrznych.

Kompaktowa klawiatura wbrew moim obawom dawała dużo przyjemności w trakcie pisania na niej – jest miękka i przyjemna w dotyku. Gładzik również ma styl premium, ale trudno przeboleć jego śmiesznie mały rozmiar i nietypowe umieszczenie. Konieczność mnóstwa praktyki u wielu osób skończy się raczej podłączeniem myszki niż nowymi nawykami.

Jeśli chodzi o żywotność baterii, oglądanie wideo na głównym ekranie przy maksymalnej jasności, z wyłączonym drugim wyświetlaczem i głośnością ustawioną na niski poziom daje 5,5 godziny działania do rozładowania. W przypadku gier czas ten skraca się do zaledwie godziny i 15 minut.

ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED jest naprawdę imponującym laptopem: ze względu na moc, wydajność, jakość projektu oraz dopasowanie i wykończenie. Kluczowy jest tutaj jednak drugi wyświetlacz laptopa, więc o ile nie planujesz na nim wyświetlać paska narzędzi Photoshopa czy np. kalkulatora, który chcesz mieć zawsze na widoku, zapłacisz niepotrzebnie za luksus posiadania unikatowego projektu.

