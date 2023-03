Jak przetrwać sezon pylenia?

Alergia to stan, w którym układ odpornościowy niewłaściwie reaguje na substancję z pozoru niegroźną dla organizmu. Substancje, które wywołują reakcję alergiczną, nazywamy alergenami.

W Polsce ponad 40% ludzi zmaga się z różnymi alergiami, a liczba chorych szybko rośnie. Jedną z dziesięciu najczęściej spotykanych alergii na świecie jest alergia na pyłki (określana również mianem kataru siennego).

„Jeśli o określonych porach roku dręczą cię takie objawy, jak ciągłe kichanie, katar, łzawienie oczu i drapanie w gardle, może to oznaczać, że masz alergię, czyli uczulenie na pyłki roślin. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że sezon pylenia przypada na wiosnę. Jednakże w zależności od miejsca i klimatu okresy pylenia roślin rozpoczynają się w różnych porach roku i trwają dłużej lub krócej. Pyłki mogą więc otaczać nas przez cały rok” – wyjaśnia Joanne Kang, Lead Research Scientist w firmie Dyson.

Chociaż objawy można kontrolować medycznie, warto dowiedzieć się więcej o tym, na co jesteśmy uczuleni, aby móc skuteczniej przewidywać, kiedy alergia może się nasilić i w razie potrzeby szybko podjąć środki zaradcze.

Przewidywanie nasilenia objawów alergii

Reakcję alergiczną wywołują różne rodzaje pyłków: niektórzy są uczuleni na pyłki drzew unoszące się w powietrzu wiosną, dla innych problemem są trawy, które najbardziej pylą latem, u jeszcze innych reakcję wywołują pyłki chwastów, często wydzielane jesienią. W klimacie tropikalnym i cieplejszych klimatach umiarkowanych, w których bujnie rosną paprocie, a okres wegetacji roślin trwa cały rok, pylenie może trwać nieprzerwanie.

Na stężenie pyłków wpływa nie tylko pora roku czy dnia, ale także temperatura, wilgotność powietrza i poziom opadów. Wiele gatunków roślin wydziela pyłki wcześnie rano, a także przy słonecznej i ciepłej pogodzie – w takich warunkach ich ilość może wzrosnąć. Kiedy stężenie pyłków jest wysokie, unikanie aktywności poza domem może znacząco pomóc w złagodzeniu objawów alergii. Również pozostanie w domu i zamknięcie okien bezpośrednio przed burzą, w trakcie jej trwania i zaraz po niej, może ograniczyć kontakt z uczulającymi pyłkami.

Jeżeli wiemy, na jaki rodzaj pyłków mamy uczulenie i kiedy jest go najwięcej, możemy przewidywać nasilenie objawów i działać profilaktycznie, aby ograniczyć reakcję alergiczną.

Obecność alergenów w domu

Według corocznego globalnego badania marki Dyson dotyczącego kurzu, jedynie 1 na 10 osób zdaje sobie sprawę, że pyłki roślin stanowią składnik kurzu domowego. Pyłki są tak małe i lekkie, że biorąc pod uwagę ciągłą wymianę powietrza między zamkniętymi pomieszczeniami a środowiskiem zewnętrznym, nie można zapobiec przedostawaniu się ich do naszych domów. Czasem sami wnosimy je do środka na naszych włosach, ubraniach. Przedostają się również na sierści zwierząt domowych.

Globalne badanie marki Dyson dotyczące kurzu wykazało, że 1 na 5 osób chodzi po domu w tych samych butach co na zewnątrz, a 2 na 3 osoby nie przebierają się po przyjściu do domu. Zmieniając buty i ubranie zaraz po powrocie do domu ograniczamy prawdopodobieństwo, że rozprzestrzenią się po nim pyłki przyczepione do naszej odzieży i naszego obuwia.

Marka Dyson, z myślą o narastającym problemie zaprojektowała nowy oczyszczacz Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04. Posiada on w pełni uszczelnioną filtracją HEPA H13, filtr z węglem aktywnym i filtr HEPA, który wychwytuje 99,95% ultradrobnych cząsteczek o średnicy nawet do 0,1 mikrona, takich jak alergeny, bakterie, pyłki czy zarodniki pleśni. Dodatkowo niszczy formaldehyd, czyli bezbarwne zanieczyszczenie gazowe, którego cząsteczki są 500 razy mniejsze niż drobinki o średnicy 0,1 mikrona, co czyni je wyjątkowo trudnymi do wychwycenia. Długotrwała ekspozycja na ten trujący gaz stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oczyszczacz, łączy w sobie precyzyjny półprzewodnikowy czujnik wykrywający formaldehyd z unikalnym filtrem katalitycznym, który w sposób ciągły zatrzymuje i rozkłada cząsteczki formaldehydu na wodę i dwutlenek węgla. Co ważne, filtr ten regeneruje się samoczynnie, dzięki czemu nigdy nie wymaga wymiany.

Technologia Dyson Air Multiplier kieruje strumień higienicznie nawilżonego i oczyszczonego powietrza do każdego zakątka pomieszczenia. Użytkownicy mogą mieć więc pewność, że wypoczywają w przyjaznym dla zdrowia środowisku. W trybie nocnym, urządzenie monitoruje i oczyszcza powietrze przy użyciu najcichszych ustawień z przyciemnionym wyświetlaczem, aby nie zakłócać snu domowników.

„Otoczenie jest bardzo ważne podczas snu, a takie czynniki jak zaciemnienie, dźwięk, temperatura czy wilgotność mogą w znaczący sposób wpłynąć na jego jakość. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dorosły człowiek przesypia średnio 1/3 doby. Dzieci w pierwszym roku życia 14-15 godzin, a noworodki nawet 16-18 godzin, czyli ich czas spoczynku jest dłuższy niż faza aktywności. Tym bardziej ważne jest by zapewnić im bezpieczeństwo w tym czasie. Czyste powietrze w domu przełoży się nie tylko na prawidłowy sen, ale również na nasze lepsze samopoczucie. Nawilżenie z kolei pomoże uniknąć negatywnego wpływu jaki może nieść za sobą zbyt suche powietrze (np. kaszel etc)” – mówi Marta Bartosiewicz Certyfikowana Konsultantka Snu ze SleepConcept.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 w inteligentny sposób reaguje na zmieniającą się jakość oraz wilgotność powietrza. Można go kontrolować zdalnie za pomocą aplikacji Dyson Link.

Higieniczne nawilżanie

Urządzenie wykorzystuje do nawilżania oczyszczone powietrze i dodatkowo zapobiega rozwojowi drobnoustrojów w zbiorniku z wodą dzięki technologii UV-C oraz srebrnym pasmom, niszcząc aż 99,9% bakterii obecnych w wodzie. Inżynierowie z firmy Dyson opracowali wysoko refleksyjną rurkę PTFE, która odbija światło UV-C na całej swojej długości. Dzięki temu bakterie są wystawione na działanie tego światła wiele razy, a nie tylko raz, co pozwala skuteczną ich eliminację. W dysk ewaporacyjny wplecione są srebrne pasma o właściwościach biostatycznych, które hamują rozwój bakterii. Woda ze zbiornika jest odparowywana do strumienia powietrza oczyszczonego przez system filtracji 360°. Powietrze jest więc higieniczne nawilżane za pomocą pary wodnej, a nie kropelek wody. Oczyszczacz może higienicznie nawilżać powietrze przez nawet 36 godzin – zbiornik na wodę ma pojemność pięciu litrów, więc nie trzeba go często napełniać, żeby zapewnić ciągłość nawilżania.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 otrzymał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka

Oczyszczacz przeszedł wieloetapowy proces certyfikacji oraz szereg badań przeprowadzonych przez ekspertów Instytutu pod kątem bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego użytkowników, uwzględniając bezpieczeństwo surowców (m.in. poprzez szczegółową analizę składu jakościowego i ilościowego produktu) oraz poprawność przeznaczenia wiekowego. Oceniana była także funkcjonalność produktu, czyli praktyczne zastosowanie i stopień realizacji zadeklarowanych przez producenta cech użytkowych produktu, a także poziom satysfakcji użytkowników.

„Zanieczyszczone i zbyt suche powietrze w naszych mieszkaniach jest jedną z głównych przyczyn większej podatności na infekcje w okresie jesiennno – zimowym, zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Błona śluzowa nosa bardzo wysycha w nieodpowiednich warunkach, stając się mniej odporna na wszelkie infekcje, które tą drogą przedostają się do naszego organizmu. Zarówno wirusy jaki i bakterie mają wtedy „ułatwione zadanie” i znacznie szybciej w takich przypadkach pojawiają się objawy kataralne. Urządzenia oczyszczające powietrze z funkcją nawilżania i kontrolą poziomu wilgotności powietrza są w tym okresie szczególnie przydatne i pomagają dbać o zdrowie dzieci” – mówi Jolanta Wacławek – lekarz pediatra w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia, Instytut Matki i Dziecka i dodaje, że w miejscach o stężonym zanieczyszczeniu, występuje więcej alergii wśród dzieci i dorosłych.

Alergia wziewna to problem całoroczny (roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt) lub sezonowy – (pyłki drzew, traw, zarodniki grzybów pleśniowych). Eliminacja alergenów z otoczenia to lepsze samopoczucie alergika, mniej stosowanych leków, większa aktywność w szkole i w domu, a także lepsza wydolność oddechowa i większe możliwości w aktywności sportowej. Więcej na ten temat można przeczytać w opisie produktu na www.epozytywnaopinia.pl.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 to produkt wszechstronny i całoroczny. W trakcie chłodniejszych miesięcy pełni funkcję oczyszczacza powietrza – eliminując smog i zanieczyszczenia generowane w środowisku domowym oraz nawilżacza, który w trakcie sezonu grzewczego pomaga zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia, gdy powietrze w domu staje się suche. Latem poza funkcją oczyszczania, oferuje również tryb orzeźwiającej bryzy oraz przyjemne chłodzenie strumieniem wysokiej jakości powietrza. Wszystko w jednym urządzeniu.