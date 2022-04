Jeszcze więcej nowości na Wiosennej Wyprzedaży w PlayStation Store￼

Wiosenna Wyprzedaż dla posiadaczy PlayStation rozpoczęła się na początku kwietnia, ale nie oznacza to, że zwalnia ona tempa. Sony Interactive Entertainment właśnie zaprezentowało nowe gry, które kupimy w wyjątkowo niskich cenach.

Największym przebojem wyprzedaży ma szansę zostać The Last of Us Part II – mroczna, dojrzała opowieść o rodzinnych więzach, zemście i wybaczaniu, osadzona w świecie po apokalipsie zombie. Przygody dorosłej już Ellie i jej przybranego ojca, Joela, wywołały swego czasu sporo kontrowersji, ale jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich poznać, to najlepszy moment – gra jest dostępna ze zniżką 50%, w cenie 84,50 PLN zamiast 169 PLN.

Miłośnicy bardziej relaksujących produkcji, powinni zwrócić uwagę na Farming Simulator 22 na PS4 oraz PS5. To najbardziej rozbudowany i realistyczny symulator farmy, w jaki możemy zagrać. Zadaniem gracza jest dopilnowanie, żeby wszystkie prace rolnicze w jego gospodarstwie odbyły się na czas. W naszym arsenale znajdzie się mnóstwo licencjonowanych traktorów, przyczep i innego specjalistycznego sprzętu. Grę kupimy za 164,25 PLN zamiast 219 PLN, z 25-procentową zniżką.

Ostatni tytuł spodoba się fanom wrestlingu. WWE 2K22 w wersji na PS5, jest teraz dostępny w promocyjnej cenie 254,25 PLN zamiast 339 PLN. W grze nie tylko pokierujemy największymi gwiazdami wrestlingu w wolnych meczach, ale także stworzymy własnego wojownika i zaczniemy budować jego legendę jako herosa lub złoczyńcy. W grze wcielimy się również w szefa nowego, wrestlingowego imperium, pozyskującego nowe gwiazdy i organizującego niezapomniane eventy.

Poza wymienionymi wyżej tytułami, Wiosenna Wyprzedaż w PlayStation Store to dziesiątki gier w atrakcyjnych, niskich cenach. Pamiętaj, że akcja potrwa do 27 kwietnia.