Nowa usługa umożliwiająca subskrybentom PlayStation Plus w Polsce oglądanie filmowych i serialowych hitów

Sony Interactive Entertainment (SIE) i Sony Pictures Entertainment (SPE) ogłosiły dzisiaj nową, dostępną przez ograniczony czas usługę streamującą popularne filmy i seriale z kolekcji SPE – PlayStation Plus Video Pass [1]. Będzie ona dostępna od dzisiaj przez 12 miesięcy w ramach subskrypcji PlayStation Plus w Polsce, na konsolach PlayStation 5 (PS5) i PlayStation 4 (PS4).

PlayStation Plus Video Pass w chwili uruchomienia usługi zawiera fantastyczny zestaw 15 filmów i sześciu seriali, który co kwartał zostanie w przemyślany sposób rozszerzony o jedne z najlepszych tytułów z kolekcji SPE. W początkowym pakiecie znajdują się takie filmowe hity jak Bloodshot z Vinem Dieselem i Eizą González czy Venom z Tomem Hardym i Michelle Williams, a także popularne seriale – między innymi wszystkie sezony Future Man z Joshem Hutchersonem, Elizą Coupe i Derekiem Wilsonem oraz wykorzystująca animację poklatkową komedia dla dorosłych SuperMansion, której premiera w Polsce odbędzie się wyłącznie w PlayStation Plus Video Pass.

„W Sony Interactive Entertainment od lat zapewniamy graczom nowe rodzaje wspaniałej rozrywki, a ta oferta jest dla nas okazją do przetestowania kolejnej usługi SPE, którą chcemy rozszerzyć korzyści płynące z subskrypcji PlayStation Plus” – powiedział Marcin Ziobrowski, Managing Director Sony Interactive Entertainment Poland. „Polscy gracze są bardzo zaangażowani i uwielbiają oglądać filmy i seriale, więc ta społeczność stanowi doskonały rynek do wypróbowania PlayStation Plus Video Pass. Nie możemy się doczekać, aż gracze w Polsce skorzystają z tej usługi”.

PlayStation Plus Video Pass dodaje możliwość oglądania fantastycznych filmów oraz seriali do istniejącej już oferty PlayStation Plus, w skład której wchodzą funkcje i elementy wzbogacające świat graczy – między innymi rozgrywka wieloosobowa, comiesięczne gry, wyjątkowe zniżki w PlayStation Store i wysyłanie zapisów gry do chmury online. Posiadacze PS5, którzy są członkami PlayStation Plus, otrzymują też dostęp do Kolekcji PlayStation Plus, czyli kultowych tytułów na konsolę PS4.

Współpraca między SIE i SPE przy tworzeniu PlayStation Plus Video Pass połączyła ze sobą dwa filary działalności Sony, co zrewolucjonizowało domową rozrywkę, którą w wygodny sposób mogą się cieszyć zarówno gracze, jak i miłośnicy filmów oraz seriali.

„Cieszymy się, że możemy w niezwykle innowacyjny sposób wesprzeć naszych kolegów z PlayStation, udostępniając użytkownikom PlayStation Plus wysokiej jakości treści w ramach ich subskrypcji. Jesteśmy pewni, że dostęp do kolekcji wyselekcjonowanych filmów i seriali spotka się z dużym zainteresowaniem użytkowników PlayStation Plus i zwiększy atrakcyjność ogólnej oferty PlayStation Plus w Polsce. W SPE ciągle rozwijamy i testujemy nowe ścieżki dotarcia do klientów z naszą ofertą. Na tej płaszczyźnie współpraca z PlayStation daje nam okazję do wspólnej nauki i pogłębienia relacji.” powiedziała Justyna Owczarek, VP Country Manager Poland, Distribution & Networks w Sony Pictures Television.

Poniżej znajduje się pełna lista filmów i seriali PlayStation Plus Video Pass, które będą dostępne dla członków PlayStation Plus w Polsce od chwili uruchomienia usługi.

Filmy

Bloodshot

Jumanji: Następny poziom

Zombieland: Kulki w łeb

Aniołki Charliego (2019)

Venom (2018)

Bez litości 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Wojny krwi

Nowy początek (2016)

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

To już jest koniec

Bad Boys (1995)

Seriale

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Szkoła zabójców (sezon 1.)

W.A.T. – jednostka specjalna (sezony 1-2)

Zagubiona tożsamość (sezony 1-5)

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/pl-pl/ps-plus/. Usługa będzie aktywna od dzisiaj, prosimy sprawdzać swoje konsole PlayStation 5 (PS5) i PlayStation 4 (PS4) na bieżąco.

[1] PlayStation Plus Video Pass jest dostępne w Polsce dla członków PlayStation Plus, którzy ukończyli 18 lat. Wymagane są połączenie z Internetem i subskrypcja PlayStation Plus. PlayStation Plus jest ciągłą subskrypcją abonamentową, w ramach której opłata jest pobierana cyklicznie. Obowiązują wszystkie warunki.