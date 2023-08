Creative ZEN AIR DOT – lekkie słuchawki z redukcją szumów otoczenia ENC

Firma Creative wprowadza do sprzedaży nowy, bezprzewodowy zestaw słuchawek Creative Zen Air DOT. Charakterystyczną jego cechą jest konstrukcja, która jest wyjątkowo kompaktowa i mieszcząca w słuchawkach 13-milimetrowe trójdrożne przetworniki neodymowe. Najnowsza odsłona słuchawek z linii ZEN ma przydatną funkcję ENC, która ma za zadanie eliminację szumów środowiskowych, by wspomóc jakość połączeń. Jednakże najważniejszą cechą omawianego zestawu jest jego cena, która jest wyjątkowo niska w porównaniu do jakości, jaką nam oferują słuchawki.

Wraz z technologią Bluetooth 5.3 i czasem pracy baterii do 24 godzin (7 godzin na jednym ładowaniu), użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym dźwiękiem przez cały dzień, co czyni je idealnym towarzyszem codziennych dojazdów do pracy, treningów lub podróży. Słuchawki obsługują łączność wielopunktową Multipoint. Ponadto stopień ochrony IPX4 zapewnia wodoodporność, dzięki czemu słuchawki nadają się do intensywnych treningów i zajęć na świeżym powietrzu.

Model wyposażono w dwa mikrofony typu MEMS z technologią redukcji szumów środowiskowych (ENC). Zintegrowane mikrofony analizują i odfiltrowują niepożądane szumy tła, zapewniając czysty głos i lepszą jakość rozmów niezależnie od otoczenia.

Creative Zen Air DOT współpracują z popularnymi asystentami głosowymi innych firm, takimi jak Siri i Asystentem Google, oferując sterowanie bez użycia rąk i dodatkową wygodę użytkowania. Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki i aktywować asystenta.

Creative Zen Air DOT kosztują 129 PLN i są dostępne na Creative.com. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: creative.com/ZenAirDOT