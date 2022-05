Nowy stacjonarny router 4G+ od TP-Link￼￼

Mając na względzie rosnące wymagania użytkowników Internetu mobilnego, trendy pracy zdalnej i coraz większą popularność serwisów streamingowych, często oferujących materiały w rozdzielczości 4K, TP-Link rozszerza swoje portfolio urządzeń LTE, wprowadzając na rynek stacjonarny router 4G+, Archer MR500.

Już ponad 92% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu, choć nie wszyscy mają możliwość podłączyć się do infrastruktury przewodowej. Na szczęście współcześnie nie jest to już bariera nie do przejścia. Dostęp do Internetu za pomocą technologii LTE sprawdzi się świetnie w okolicach, gdzie Internet stacjonarny nie jest dostępny. Będzie to również dobra opcja dla tych, którzy mają potrzebę od czasu do czasu zabrać „swój” Internet na urlop, np. na działkę. W takich miejscach dostęp do Internetu umożliwi router Archer MR500.

MR500 to najnowszy, dwupasmowy, bezprzewodowy router od TP-Link. Obsługuje LTE Cat6 z technologią Carrier Aggregation i oferuje prędkość transferu sięgającą do 300 Mb/s. Nieskomplikowana konfiguracja będzie atutem dla mniej zaawansowanych technicznie klientów. Mocny i stabilny zasięg sieci bezprzewodowej oferowany przez urządzenie sprawi, że użytkowanie będzie bezproblemowe.

Archer MR500 może być wykorzystywany jako główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na antenę zewnętrzną. Router rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1 167 MB/s w dwóch pasmach transmisji. Archer MR500 wyposażono również w cztery gigabitowe porty Ethernet, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych, które wymagają dużej przepustowości, jak np. konsole do gier czy IPTV.

Router obsługuje technologię OneMesh, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy elastyczną sieć Mesh. Technologia OneMesh, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia znajdujące się w sieci WiFi automatycznie łączą się z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne.

Tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MR500 również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek braku zasięgu LTE. Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu LAN/WAN, by używać tej funkcji.

Archer MR500 bez problemu zapewni połączenie nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym (smartfonom, laptopom, itp.) jednocześnie.

Konfiguracja routera Archer MR500 jest bardzo prosta i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom. Wygodnym rozwiązaniem jest opcja zarządzania ustawieniami sieci za pomocą aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na smartfony i tablety.

Router Archer MR500 objęty został 3-letnią gwarancją.