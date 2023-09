Nissan wkrótce przestawi się w Europie na sprzedaż wyłącznie samochodów elektrycznych

Nissan – firma, która zainicjowała elektryfikację branży motoryzacyjnej – odlicza czas do pełnej elektryfikacji swojej europejskiej oferty.

W wielu krajach trwają dyskusje nad tym, od kiedy należałoby zakazać silników spalinowych. Nissan wyprzedza te decyzje i ogłasza plan, zgodnie z którym już w 2030 r. 100% oferty marki w Europie będą stanowiły samochody elektryczne, a już od teraz wszystkie nowe modele Nissana na starym kontynencie będą wyłącznie elektryczne.

Zgodnie z programem Nissan Ambition 2030 firma wprowadzi na rynek 27 zelektryfikowanych pojazdów do 2030 r., w tym 19 samochodów w pełni elektrycznych. Jednocześnie Nissan będzie wdrażać technologię bezkobaltową, pozwalającą ponadto obniżyć o 65% koszty akumulatorów do samochodów elektrycznych do roku obrotowego 2028.

Dotychczas potwierdzono już dwa nowe modele elektrycznych Nissanów na rynek europejski. Jednym z nich będzie zupełnie nowy miejski hatchback, który zastąpi kultowego Nissana Micra w roli podstawowego modelu w ofercie marki. Drugim będzie produkowany w osiągającym rekordowe wyniki kompleksie przemysłowym Nissana w Sunderland, w ramach wartego milion funtów projektu EV36Zero. To strategiczne dla przyszłości motoryzacji rozwiązanie połączy produkcję samochodów elektrycznych, akumulatorów oraz energii ze źródeł odnawialnych.