TEST: Screen.Studio

Screen.Studio to rejestrator ekranu dla urządzeń z systemem macOS. Na co to komu, gdy w systemie jest wbudowany Quick Time, nie wspominając o dostępie do innych bezpłatnych opcji? Chodzi o to, że Screen.Studio generuje piękne filmy w bardzo krótkim czasie, nawet dla użytkownika bez umiejętności w zakresie edycji.

Aplikacja nie tylko perfekcyjnie zdaje test intuicyjności, ale i została świetnie przemyślana pod względem domyślnej funkcjonalności. Nie czytając żadnych instrukcji, przystąpiłem do blind testu nagrania filmiku, na którym pokazuję moją nową stronę internetową wraz z obrazem z kamery w rogu, na którym o niej opowiadam. Screen.Studio zarejestrowało atrakcyjny dla oka klip, z ładną ramką, tłem, odpowiednią płynnością obrazu i nawet zbliżeniami. Od momentu nagrania do publikacji na moim profilu na LinkedIn minęło może pięć minut.

Zagłębienie się w funkcje Screen.Studio odkrywa możliwości, jakie daje program. Apka np. dodaje efekty powiększenia po kliknięciu kursorem, a animacja może być wolna lub szybka, mniej lub bardziej płynna. Tapety i gradienty w tle można swobodnie zmieniać, a obraz z dowolnej kamery podłączonej przewodowo lub bezprzewodowo do macOSa (tak, z iPhone’a też) umieścić w ramce o elastycznie ustawianym kształcie i pozycji. Rzecz jasna Screen.Studio pozwala na obsługę mikrofonu, a przydatnym dodatkiem jest generator napisów. Warto też wspomnieć o możliwości nagrywania obrazu w różnych proporcjach – m.in. panoramie, kwadracie czy pionie. Interfejs jest bardzo stylowy i przypomina aplikacje Apple, stawiające na przejrzystość i przyjazność użytkownikowi przy minimalizacji czasu potrzebnego do wykonania danego działania.

Po zakończeniu nagrywania i edycji, klip można wyeksportować w formacie GIF lub MP4, w różnych rozdzielczościach, włączając w to Full HD, jak i 4K. Proces jest dość długi i w trakcie testów wyniósł około 2,5x długości wideo.

Screen.Studio jest przede wszystkim przeznaczone dla osób mało biegłych w edycji wideo, ale i takich, którym w rejestratorze ekranu wystarczą opcje oferowane przez tę aplikację, podane w sposób, dzięki któremu przygotowywanie materiału to czysta przyjemność. Profesjonalista rzecz jasna nie będzie miał powodu do porzucenia Final Cut Pro czy Adobe Premiere ze swoją funkcjonalnością.

Uwagę zwraca zarazem cena Screen.Studio. Choć w wersji darmowej nie można wyeksportować nagrania, standardowy płatny plan zaczyna się od 360 PLN za urządzenie z dożywotnią licencją, a pierwszy rok aktualizacji jest darmowy. To bardzo uczciwe podejście, w którym już zawsze możemy korzystać z programu, tylko po 12 miesiącach tracimy dostęp do nowości. A trzeba dodać, że deweloper, Adam Pietrasiak, prowadzi na stronie programu bardzo przejrzystą road mapę, z planowanymi nowymi funkcjami, m.in. dodawania w tle muzyki, przyspieszania filmu w trakcie pisania na klawiaturze, wprowadzenia slajdów czy rozwoju w zakresie prezentacji obrazu z kamery.

Screen.Studio to rozwojowa aplikacja, która może pomóc w łatwym tworzeniu wciągających filmów osobom bez warsztatu w zakresie edycji. Idealnie nada się do tworzenia krótkich filmów instruktażowych i nie tylko.

Specyfikacja

Od 360 PLN/dożywotnia licencja i rok aktualizacji SYSTEM macOS