Yale przedstawia Linus – inteligentny zamek oparty na stylu i bezpieczeństwie

Oferując nowoczesny i elegancki design oraz dodatkowe funkcje, Linus® jest idealnym „punktem wejścia” do każdego inteligentnego domu. Zamek zapewni jego użytkownikom jeszcze większą elastyczność i życiowy komfort, a jego design uniknie potrzeby kompromisu między bezpieczeństwem a aspektem wizualnym. Zamek umożliwia także sterowanie nim za pomocą smartfona.

Według raportu Smart Door Locks opublikowanego przez IFSEC Global i ASSA ABLOY w 2018r, 96% ankietowanych uważa, że ​ konstrukcja i styl inteligentnego zamka mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie. Mając to na uwadze, Yale starał się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysoce estetyczne rozwiązania do inteligentnego zabezpieczenia domu tworząc Linus®.

Aby to osiągnąć, firma nawiązała współpracę z Yvesem Beharem, Szwajcarskim projektantem, Współzałożycielem i Dyrektorem Kreatywnym w August, siostrzanej firmy Yale, i Założycielem Fuseproject, nagradzanej firmy zajmującej się wzornictwem przemysłowym i rozwojem marek. Po opracowaniu tożsamości produktów dla klientów takich jak Apple, Hewlett-Packard czy Silicon Graphics, Yves nadał Linusowi® elegancki i praktyczny wygląd, zainspirowany ludźmi którzy będą używać inteligentnego zamka w ich codziennym życiu.

„Jako projektant pochodzący ze Szwajcarii a obecnie mieszkający w Kalifornii, cieszę się, że w końcu mogę wprowadzić tę technologię do Europy. W trakcie całego procesu priorytetem było dla nas aby Linus® osiągnął idealną równowagę między aspektem wizualnym a funkcjonalnością, wraz z pomocą naszej, ocenionej na 5-gwiazdek, aplikacji Yale Access, która daje użytkownikom możliwość zabezpieczenia i monitorowania swojego domu z dowolnego miejsca na świecie za pomocą telefonu” – mówi Yves Behar, Współzałożyciel i Dyrektor Kreatywny w August.

Wykończony szczotkowanym metalem oraz dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym, inteligentny zamek zapewnia dodatkowe funkcje i łatwość użytkowania, jednocześnie pasując do stylowych i nowoczesnych domów.

Linus® może nadać funkcjonalność i styl czemuś, co posiada każdy dom lub mieszkanie – drzwiom wejściowym. Smart Lock ma na celu przyniesienie korzyści naszym klientom, upraszczając codzienne zadania, takie jak wpuszczanie znajomych, rodziny lub zaufanych robotników do domu, pod ich nieobecność. Dzięki Linusowi®, jego użytkownicy nigdy nie będą musieli się martwić o brak dostawy, ponieważ przy użyciu inteligentnego zamka, będą mogli wpuścić dostawcę do środka na określony czas.

Nie musisz już martwić się o niezamknięte drzwi w drodze do pracy lub wstawać z łóżka wieczorem by upewnić się że zostały zamknięte na noc. Wystarczy, że sprawdzisz status drzwi za pomocą aplikacji Yale Access. W połączeniu z mostem Wi-Fi Yale Connect, Linus® posiada dodatkową funkcję zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi.

Dzięki kluczom cyfrowym, stres związany ze zgubionymi lub skradzionymi kluczami zostanie wyeliminowany, dzięki czemu Twój dom jest jeszcze bezpieczniejszy. Yale Access umożliwia przyznanie odwiedzającym kluczy cyfrowych na kilka tygodni, godzin lub minut, dając właścicielom domu kontrolę nad tym, kto uzyskuje dostęp do ich domu. Linus® to najlepsze rozwiązanie codziennych kłopotów i oznacza, że nigdy nie będziesz musiał szukać kluczy w kieszeniach by dostać się do domu.

Aby zapewnić sobie spokój ducha, użytkownik może włączyć funkcję automatycznej blokady za pomocą aplikacji Yale Access. Wtedy, zamek zablokuje się natychmiast po zamknięciu lub po upływie określonego czasu. Dzięki funkcji geolokalizacji w aplikacji Yale Access, drzwi mogą otworzyć się automatycznie, gdy tylko zbliżysz się do progu. Po męczącym dniu w pracy, lub kiedy twoje ręce są związane dziećmi lub artykułami spożywczymi, nie będzie potrzeby zagnieżdżania się w dolne części torby w poszukiwaniu kluczy!

Dzięki integracji z asystentami głosowymi możesz skonfigurować scenę „OK Google, dobranoc”, a drzwi frontowe zostaną automatycznie zamknięte bez konieczności wstawania z łóżka.

„Wygoda i elastyczność są potrzebne w naszym codziennym życiu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bezpieczeństwo naszych klientów i ochrona tego, co dla nich najważniejsze, zawsze była kluczową intencją Yale, dlatego naszym priorytetem było upewnienie się że Linus® zapewni swoim właścicielom wyższy poziom ochrony w połączeniu z pewnością że ich domy są bezpieczne ”- mówi Kate Clark , Dyrektor Zarządzający, Yale EMEA.

Yale dąży do rozwoju branży bezpieczeństwa w domu poprzez wprowadzenie Linus® i aplikacji Yale Access, które posiadają potencjał do otwarcia szeregu unikalnych możliwości, takich jak dostęp do domów wakacyjnych czy usług domowych, które są tak bardzo popularne w dzisiejszych czasach.

Spośród 900 osób, z którymi Yale przeprowadziło wywiady w 9 krajach europejskich, 50% stwierdziło, że zdecydowanie byliby zainteresowani możliwością przyjęcia dostawy podczas ich nieobecności w domu. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest właścicielem domku letniskowego, korzysta z usług domowych lub jest osobą kto często odwiedza przyjaciół i rodzinę, Linus® może znaczenie ułatwić mu życie.

”Dzięki wprowadzeniu Linus® i aplikacji Yale Access, usługi domowe, takie jak dostawy, opieka nad dziećmi czy sprzątanie, mogą być ułatwione dzięki naszemu inteligentnemu systemowi domowego bezpieczeństwa, umożliwiając naszym klientom lepsze zarządzanie czasem i spędzenie go na robieniu rzeczy które sprawiają im przyjemność. Dzięki jednorazowemu kodowi dostępu, twoje paczki mogą być dostarczane do domu, podczas gdy Ty masz oko na swoich gości, z kamerą wewnętrzną od Yale. ”- dodaje Kate Clark.

Obsługiwany przez inteligentne oprogramowanie i wysoko ocenianą aplikację Yale Access, Linus® umożliwi użytkownikom zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi, powiadomi ich o otwarciu lub zamknięciu drzwi dzięki technologii DoorSense ™ i pozwoli na śledzenie wszystkich działań dzięki całodobowym dostępie do aktywności, która pozwoli im dowiedzieć się kiedy drzwi były otwierane lub zamykane.

Oprócz usług zaprojektowanych w sposób przyjazny użytkownikowi, inteligentna blokada będzie działać z asystentami głosowymi takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple HomeKit, a także z najlepszymi platformami hostingowymi, w tym Airbnb i IFTTT, usługą internetową oferującą dodatkowe połączenia, aby zapewnić konsumentom Yale bezproblemową obsługę.

„Zaprojektowanie jak najlepszego, inteligentnego domu było moim marzeniem, odkąd wraz z Jasonem Johnsonem założyliśmy August siedem lat temu, ale możliwość zaprezentowania tej technologii Europejskiej publiczności przekroczyła nasze oczekiwania. Od samego początku planowaliśmy projekt inteligentnego domu, w którym jego domownikom nie będą ciążyły klucze, a dzięki Linusowi® nadal spełniamy to marzenie. W trakcie opracowywania Linusa® moja filozofia wymagała wysokiej jakości materiałów i wykończeń, które zapewnią wydajność i trwałość, a także sprostają oczekiwaniom naszych komsumentów co do sprzętu premium”– podsumowuje Yves Behar.

Więcej informacji o Yale i ich nowych produktach znajdą Państwo na stronie www.yalelock.pl