NVIDIA prezentuje budżetowe, mobilne karty graficzne

Dobra wiadomość dla osób, które szukają niedrogich, ale wydajnych laptopów do grania. Już wkrótce do sklepów trafią urządzenia wyposażone w nowe GPU z serii Nvidia Turing – GTX 1650 i GTX 1660 Ti. Będą one dostępne także w wersjach desktopowych.

GTX 1650 Max-Q to obecnie najtańsza karta graficzna wykonana w architekturze Turing – ma ona znaleźć się w laptopach, których ceny rozpoczynają się od około 3 500 PLN. Mobilna wersja otrzymała 1024 rdzenie CUDA, taktowanie 1395 Mhz i 4 GB dedykowanej pamięci VRAM GDDR5. Ma ona umożliwić grę w większość nowo wydanych tytułów w ponad 60 kl./s, gdy ustawienia graficzne są na najwyższym poziomie – przy obniżeniu jakości grafiki można uzyskać średnią wartość powyżej 100 fps.

Oprócz karty Max-Q Nvidia zaprezentowała także jej desktopową wersję, wyposażoną w 896 rdzeni CUDA, taktowanie 1485 MHz i 4 GB VRAM. Ma ona zastąpić wciąż wykorzystywane przez graczy GPU z serii GTX 1050 i GTX 950. Jej atutem jest niska cena, oscylująca w okolicach 150 USD (ok. 570 PLN).

GTX 1060 Ti Max-Q trafi do laptopów wycenionych na 4 000 PLN i więcej. Karta otrzymała 1532 rdzeni CUDA, 6 GB VRAM GDDR 6 i taktowanie 1455 MHz z możliwością overclocka do 1590 MHz. Zagramy na niej w większość popularnych tytułów battle royale w ponad 100 kl./s przy najwyższej jakości grafiki. Nowe GPU trafiły już do pierwszych laptopów – wśród najbardziej wyczekiwanych premier jest Asus ROG Zephyrus G GA502 z procesorem AMD Ryzen 7 3750H i kartą GTX 1660 Ti.