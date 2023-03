Firma Sony wprowadza na rynek nowy aparat z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu i wymiennymi obiektywami ZV-E1, przeznaczony dla autorów wideoblogów, którzy pragną tworzyć lepsze materiały. Ten nowy, zaawansowany technologicznie model plasuje się na szczycie gamy aparatów Sony do vlogowania. Współpracuje z wymiennymi obiektywami Sony z mocowaniem typu E, odznacza się wysoką czułością i umożliwia nagrywanie filmowego obrazu z bogatymi przejściami tonalnymi i niskim poziomem szumu. Najmniejsze na świecie wymiary i waga oznaczają wyjątkową mobilność, co w połączeniu z wyrafinowanymi możliwościami zapewnia maksymalną uniwersalność i twórczą swobodę.

Najważniejsze cechy aparatu ZV-E1:

Najmniejszy i najlżejszy na świecie pełnoklatkowy aparat do vlogowania z wymiennymi obiektywami

Wykonany w technologii BSI, pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R o dużej czułości i przekraczającym 15 stopni zakresie dynamiki tonalnej

System mocowania Sony E-mount

Procesor obrazu BIONZ XR

Oparta na sztucznej inteligencji automatyka ostrości z systemem rozpoznawania w czasie rzeczywistym i systematyczne śledzenie w czasie rzeczywistym

4K 60p z możliwością rozszerzenia do 4K 120p

Ustawienie „Vlog filmowy” obejmujące technologię S-Cinetone

Wbudowany w korpus 5-osiowy, optyczny stabilizator obrazu i dynamiczny, aktywny tryb stabilizacji

Automatyczne kadrowanie oparte na sztucznej inteligencji i stabilizator kadrowania

S-Gamut3.Cine/S-Log3 i S-Gamut3/S-Log3

Kompensacja zmian kąta widzenia podczas regulacji ostrości

Ustawienie „Prezentacja produktu” i włączana jednym naciśnięciem funkcja rozmywania tła (przełącznik bokeh)

Inteligentny mikrofon z trzema kapsułami i zmienną charakterystyką kierunkową

Łatwy podgląd obrazu na otwieranym na bok, dotykowym ekranie LCD z regulacją kąta nachylenia

Łatwe podłączanie smartfona i stabilna łączność

Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju

ZV-E1 to aparat z pełnoklatkowym, wykonanym w technologii BSI przetwornikiem obrazu CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 12,1 megapiksela. Odznacza się wysoką czułością i niskim poziomem szumów, a ponadto pozwala nadać piękny wygląd nieostrym fragmentom obrazu.

W porównaniu z poprzednim modelem nawet 8-krotnie wzrosła wydajność procesora obrazu BIONZ XR. Rezultat to lepsze działanie przy wysokiej czułości i w słabym świetle, wierne kolory i płynna gradacja. Duże ilości danych z przetwornika obrazu są przetwarzane w czasie rzeczywistym nawet podczas nagrywania obrazu w formacie 4K (QFHD: 3840 × 2160) 120p. Procesor BIONZ XR ma również duże znaczenie dla szybszego i dokładniejszego działania systemu AF.

Aparat pozwala rejestrować materiał filmowy o rozdzielczości 4K (QFHD) w 10-bitowym formacie 4:2:2, z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli matrycy. Użytkownik może więc wykorzystać twórcze możliwości pełnoklatkowego przetwornika i nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości 4K bez efektu mory i postrzępionych krawędzi obiektów.

Standardowo obsługiwanym formatem zapisu jest 4K 60p. Użytkownicy serwisu Creators’ Cloud mogą dodać obsługę formatu 4K 120p i tworzyć bardzo płynne ujęcia w nawet 5-krotnie zwolnionym tempie. Nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w trybie S&Q, w formacie XAVC S-I 60p z maksymalną przepływnością 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, H.264, All-I), pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazu. Po dodaniu odpowiedniego rozszerzenia format XAVC S umożliwi rejestrację obrazu z szybkością 240 kl./s w celu pokazania dynamicznego sportu i szybkich akcji na ujęciach o rozdzielczości Full HD w nawet 10-krotnie zwolnionym tempie.

Ponad 15-stopniowy zakres dynamiki tonalnej pozwala rejestrować naturalnie wyglądający obraz w różnych warunkach oświetlenia, bez utraty detali w cieniach i światłach. Standardowy zakres czułości ISO aparatu wynosi od 80 do 102 400. Podczas fotografowania można go rozszerzyć do 40–409 600, a w przypadku filmowania do 80–409 600.

Aparat jest wyposażony w system AF z funkcją rozpoznawania w czasie rzeczywistym. Oparty na sztucznej inteligencji, innowacyjny procesor dokładnie rozpoznaje ruch z użyciem danych o kształtach obiektu. Technologia szacowania postawy człowieka wykorzystuje wyuczone kształty i postawy ludzi do precyzyjnej identyfikacji nie tylko oczu, ale też pozycji ciała i głowy. Pozwala to nastawić i śledzić ostrość, gdy obiekt jest odwrócony od aparatu. Oprócz ludzi i zwierząt rozpoznawane są także ptaki, owady, samochody, pociągi i samoloty, co zapewnia jeszcze większą uniwersalność i niezawodność podczas fotografowania i filmowania.

Kolejnym ważnym elementem jest kompaktowy, precyzyjny moduł stabilizatora obrazu z czujnikami żyroskopowymi i zoptymalizowanymi algorytmami. Wykrywa on i skutecznie koryguje drgania aparatu w pięciu kierunkach, przez co pozwala wydłużyć czas otwarcia migawki nawet o 5 stopni.

Aparat ZV-E1 ma również funkcję automatycznego kadrowania filmów, która doskonale sprawdzi się podczas nagrywania wywiadu, występu muzycznego, bloga kulinarnego i wielu innych scen. Ta niezwykła funkcja rozpoznaje obiekty z użyciem sztucznej inteligencji, a następnie automatycznie steruje kompozycją ujęcia filmowego w taki sposób, aby główny obiekt zajmował najważniejsze miejsce w kadrze.

W nowym aparacie ZV-E1 nie mogło zabraknąć trybu „Prezentacja produktu”, w którym ostrość płynnie przechodzi z twarzy autora recenzji na produkt umieszczony przed obiektywem i z powrotem.

Aparat pozwala tworzyć animacje poklatkowe, w oryginalny, ekspresywny sposób ukazujące powolny ruch chmur, osób i innych obiektów. Animacje te są generowane w samym aparacie. Interwał między obrazami może wynosić od 1 do 60 sekund, łatwo jest więc przekształcić wolną akcję w przyjemną w oglądaniu animację poklatkową.

Aparat ZV-E1 jest wyposażony w zaawansowany mikrofon z trzema kapsułami. Umożliwia on wybór charakterystyki kierunkowej i przechwytywanie czystego dźwięku w plenerze, gdzie problemem może być wiatr i hałas z zewnątrz. Dostarczana w zestawie osłona przeciwwiatrowa pomaga znacznie osłabić odgłosy wiatru. Aparat jest również wyposażony w stopkę MI (Multi Interface) z cyfrowym łączem audio, a także w gniazda mikrofonowe i słuchawkowe.

Podgląd obrazu i dotykową obsługę umożliwia otwierany na bok ekran LCD z regulacją nachylenia. Rozmieszczenie elementów sterujących i właściwości uchwytu zoptymalizowano specjalnie do vlogowania.

Kiedy aparat ZV-E1 jest podłączony do portu USB komputera lub smartfona, może pełnić funkcję kamery internetowej 4K (2160p) do streamingu w najwyższym standardzie i nadać nową jakość spotkaniom online, wydarzeniom na żywo, a nawet prostym rozmowom z rodziną i znajomymi.

Nowy aparat ZV-E1 będzie można nabyć u autoryzowanych dealerów Sony od kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się pod adresem:

https://www.sony.pl/electronics/aparaty-z-wymiennymi-obiektywami/zv-e1