Niezbędnik tech-nomada

Niezależnie od tego, czy wybierasz się na odosobniony wypoczynek na plaży czy na pełen atrakcji kulturalnych wypad do miasta, zaproponuję ci gadżety, które zagwarantują, że będzie to niezapomniana podróż.

Wyspiarskie klimaty

Brexit mógł nas formalnie oddalić od Wielkiej Brytanii, ale dawno nie było tylu powodów, aby wybrać się do tamtejszych miast. Odwiedzić warto np. Manchester, gdzie możesz teraz spacerować nad miastem po zabytkowym wiadukcie Castlefield, zmienionym w park inspirowany nowojorskim High Line. Proponuję ci też zatrzymać się w The Alan przy Princess Street – eleganckim, nowym hotelu butikowym, który został otwarty w starym… magazynie klasy II. Spodziewaj się pomysłowo odsłoniętych ceglanych ścian, nieoczekiwanych akcentów kolorystycznych w stylu art déco i recepcji, która zmienia się w miejsce dla DJ-a w porze nocnej.

Istnieją nieskończone możliwości spędzenia czasu w Manchesterze. W ostatnich miesiącach otwarto tam kilka hal gastronomicznych; do moich ulubionych należą Hello Oriental na Oxford Road i Exhibition na Peter Street – wyśmienita kuchnia w tradycyjnej sali. Goście mogą zamówić dania z trzech kuchni: Baratxuri, z jadłem inspirowanym Krajem Basków; Osma, słynącej z sezonowej kuchni skandynawskiej; i OSMATXURI, specjalizującej się w latynoamerykańskiej / europejskiej kuchni fusion.

Osobiście uwielbiam odkrywanie nowych szlaków, niezależnie od tego, czy chodzi o kolarstwo górskie, wędrówki czy jedzenie. Jednak nowy Northern Ireland Spirits Trail może być jedną z ulubionych tras moich rodaków. Dziesięć destylarni połączyło siły, aby stworzyć szlak do samodzielnego zwiedzania — po prostu odbierz swój paszport w dowolnej z 10 miejscówek i upewnij się, że podstemplujesz go w każdej z nich. Odwiedź wszystkie 10, a na ostatnim przystanku otrzymasz pamiątkę.

Aby pooddychać morskim powietrzem, warto wybrać się do Northumberland, gdzie pod koniec 2022 r. otwarto nowy odcinek England Coast Path – 50-kilometrowa trasa łączy Amble z Bamburgh. Zamek Bamburgh gra główną rolę w filmie Indiana Jones i tarcza przeznaczenia, który premierę będzie miał w czerwcu. Potrzebujesz noclegu? Rozważ przespanie się w jednej z przytulnych nieruchomości Crabtree & Crabtree, w tym w niedawno oddanym Seaside House, czteropokojowym obiekcie z widokiem na piękną zatokę Beadnell.

Wreszcie, smakosze powinni rozważyć ucieczkę do miasta Whitchurch w Shropshire, które jest jednym z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miast w Wielkiej Brytanii. Teraz są tam dwie restauracje wyróżnione gwiazdką Michelin – Docket 33, prowadzona przez zwycięzcę Great British Chef, Stuarta Collinsa, oraz Wild Shropshire, które koncentruje się na mikrosezonowości. W lutym Collins ogłosił rychłe uruchomienie Wild Shropshire Farm, projektu rolnictwa biodynamicznego i regeneracyjnego, który pomoże umieścić Whitchurch na mapie jako jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc kulinarnych w Wielkiej Brytanii. Potrzebujesz spaceru po obiedzie? Masz szczęście. Miasto znajduje się na końcu Sandstone Trail, 55-kilometrowej trasy pieszej, która prowadzi do Shropshire przez jedne z najbardziej spektakularnych krajobrazów Cheshire.

Akcesoria pobytowe

1 / BELKIN BOOSTCHARGE PRO DUAL USB-C GAN WALL CHARGER WITH PPS 65 W

Na pewno każde z was kojarzy ten oddech ulgi, kiedy na wyjeździe może zacząć podładowywać swoje urządzenia. W takim momencie dobrze jest korzystać efektywnie z mocy gniazdka. To umożliwia np. BoostCharge Pro od Belkin. Dzięki ładowarce przywrócisz moc jednocześnie swojego laptopa i smartfona, jako że ma dwa porty USB-C, ładujące z max 65 W.

Od 160 PLN, RTV Euro AGD (kolor biały), RTV Euro AGD (kolor czarny)

2 / NEXTBASE 422GW

Jeśli na wyjeździe zamierzasz poruszać się samochodem, warto zabezpieczyć się na wypadek niepożądanych zdarzeń. Nie tylko w Polsce może mieć miejsce sporna kwestia przy stłuczce, a jeśli prawda leży po naszej stronie, dobrze jest nie ryzykować mandatu w Euro czy funtach. NextBase 422GW poza jakością 1440p/30 fps ma też funkcję SOS, wzywającą służby ratownicze w razie wypadku.

749 PLN, RTV Euro AGD

3 / LENOVO TAB P12 PRO

Nie ma potrzeby rezygnowania z ulubionych multimediów w najlepszej jakości, kiedy wyjeżdżasz. Lenovo Tab P12 Pro sprawia, że to możliwe: jest to ogromny, wspaniały tablet z systemem Android, superjasnym, odpornym na światło słoneczne ekranem 2K AMOLED o jasności 600 nitów, niesamowitymi czterema głośnikami JBL i szybką pamięcią masową o pojemności 256 GB.

Od 2 999 PLN, www.lenovo.com/pl

4 / BELKIN CONNECT USB-C 7-IN-1 MULTIPORT HUB ADAPTER

Żaden wyjazd nie jest prawdziwie urlopowy i zawsze musisz być gotowy na pracę zdalną? Z Belkin Connect zamienisz swojego ultrasmukłego laptopa w potężną stację roboczą. To wieloportowa przejściówka na USB-C, która daje ci dostęp do siedmiu dodatkowych wejść: 2x USB-A 3.1 Gen 2, USB-C 100 W PD 3.0, 4K HDMI 2.0, czytnika kart SD 3.0 i microSD 3.0.

389 PLN, X-kom

5 / OPPO ENCO AIR3

Nie da się ukryć, że nigdy nie było lepszego czasu dla słuchawek true wireless. Obecnie w rozsądnej cenie można mieć już naprawdę fajny model, którego nie szkoda używać, bo „przecież kosztował majątek”. OPPO Enco Air3 można eksploatować przez 6 godzin, a etui pozwala na ich doładowywanie, dobijając łącznie do 25 godzin. 10 minut ładowania daje nawet 2 godziny działania.

249 PLN, RTV Euro AGD

6 / COLUMBIA FACET 75 MID OUTDRY

Jedni lubią chodzić po galeriach, inni po trudniejszym terenie. Męskie buty outdoorowe Columbia Facet 75 Mid Outdry zapewniają podwyższony komfort i ochronę, w tym wodoodporność. Cholewka tego modelu zbudowana została z trwałej siatki z nakładkami bez szwów i TPU. Technologia Navic Fit System zapewnia stabilizację śródstopia, a Techlite Plush amortyzację i stabilność.

669 PLN, www.columbia.com