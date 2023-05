Firma Netatmo wprowadza na rynek Inteligentny Kontroler Klimatyzacji – urządzenie umożliwiające użytkownikom zarządzanie klimatyzatorami i pompami ciepła typu powietrze-powietrze z dowolnego miejsca na świecie. Łatwy w instalacji sterownik sprawia, że urządzenie chłodzące powietrze lub zarządzające energią cieplną może stać się częścią inteligentnego domu.

Ten sam klimatyzator, większe możliwości

Inteligentny Kontroler Klimatyzacji może połączyć się ze wszystkimi klimatyzatorami i pompami ciepła typu air to air obsługiwanymi przy pomocy pilota na podczerwień z ekranem wyświetlającym ustawienia. Sparowanie Kontrolera z klimatyzatorem zajmuje zaledwie kilka minut i nie wymaga żadnych prac budowlanych ani elektrycznych.

Urządzenie wyposażono w wielokierunkowy system podczerwieni, co umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu w domu lub mieszkaniu i zachowanie stabilnej łączności. Wystarczy przykręcić lub przyczepić je do ściany i skonfigurować z klimatyzatorem.

Jeszcze bardziej smart dzięki Sztucznej Inteligencji

Wystarczą odpowiedzi na pięć pytań, by Inteligentny Kontroler Klimatyzacji przy pomocy sztucznej inteligencji, stworzył harmonogram chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń dostosowany do zwyczajów użytkownika. Mogą w nim zostać zawarte tak konkretne instrukcje jak ochładzanie salonu latem w godzinach 14:00-16:00 lub zwiększanie temperatury w pokoju w okresie zimowym zaraz przed powrotem użytkownika z pracy lub szkoły.

Korzystając z czujników temperatury i wilgotności, Inteligentny Kontroler Klimatyzacji śledzi i analizuje zmiany w mieszkaniu. Informacje te są dostępne dla użytkowników w czasie rzeczywistym. Dzięki nim dostosowanie klimatyzacji do własnych potrzeb staje się jeszcze łatwiejsze. Jeżeli użytkownik paruje kontroler z klimatyzatorem, który nie jest rozpoznany, po zakończonej kalibracji informacje o tym procesie są analizowane i zapisywane w bazie. Kolejna osoba z tym samym klimatyzatorem nie będzie musiała już przeprowadzać kalibracji dzięki algorytmowi uczenia maszynowego.

Pewny sposób na oszczędzanie

Odpowiednie zaprogramowanie pracy urządzeń chłodzących i grzewczych pomoże znacząco zmniejszyć rachunki za prąd – i to bez rezygnacji z komfortu cieplnego. Aby jeszcze precyzyjniej zarządzać zużyciem energii, Inteligentny Kontroler Klimatyzacji wyposażono w funkcję geolokalizacji o nazwie „Eco-Assist”. Wyłącza ona urządzenia chłodzące i grzewcze, gdy nikogo nie ma w domu i włącza je ponownie po powrocie lokatorów.

Temperaturę i wszystkie ustawienia można także dostosować samemu, z jakiejkolwiek lokalizacji, używając aplikacji Home+ Control. Posiadacze Inteligentnego Kontrolera Klimatyzacji mogą także sterować nim za pomocą głosu. Rozwiązanie firmy Netatmo jest kompatybilne z najważniejszymi asystentami głosowymi i inteligentnymi ekosystemami, takimi jak Google Home, Alexa oraz Apple Home.

Cena i dostępność

Inteligentny Kontroler Klimatyzacji dostępny jest w sprzedaży w cenie 559,99 PLN.