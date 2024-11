Nextbase Piqo debiutuje na polskim rynku

Nextbase wprowadza do Polski swoje najnowsze kamery samochodowe Piqo 1K i 2K. To zaawansowane wideorejestratory, które redefiniują standardy bezpieczeństwa na drodze. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, inteligentnym funkcjom, takim jak Emergency SOS i Smart Parking oraz nowoczesnej łączności Wi-Fi i GPS, Piqo to idealne połączenie technologii, stylu i funkcjonalności w jednym urządzeniu.

Kamera samochodowa Piqo to odpowiedź Nextbase na rosnące zapotrzebowanie wśród kierowców poszukujących kompaktowego, łatwego w obsłudze i zaawansowanego technologicznie rozwiązania. Stworzona z myślą o szerokim gronie użytkowników, od młodych kierowców, którzy cenią nowoczesne technologie, po ich rodziców stawiających na bezpieczeństwo i niezawodność, Piqo wpisuje się w potrzeby współczesnych właścicieli samochodów.

Dwa warianty, jeden cel: maksymalna szczegółowość i bezpieczeństwo

Kamera występuje w dwóch wersjach: 1K, którą cechuje ultraszerokie nagrywanie w jakości HD 1080p. Precyzyjnie rejestruje wszystkie istotne szczegóły – od tablic rejestracyjnych po znaki drogowe. Drugi wariant, 2K, dysponuje jeszcze wyższą rozdzielczością 1440p, co zapewnia doskonały obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obie wersje wykorzystują szeroki kąt widzenia, umożliwiając uchwycenie każdego detalu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ty mówisz, Piqo działa

Nextbase Piqo została wyposażona w funkcję sterowania głosowego Nexy, która zapewnia pełną kontrolę nad kamerą bez odrywania rąk od kierownicy. Dzięki tej technologii użytkownik może wydawać proste polecenia głosowe, takie jak rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania, włączenie trybu Świadka Lite czy dezaktywacja dźwięku. To rozwiązanie sprawia, że obsługa kamery staje się nie tylko wygodniejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza w trakcie jazdy.

Najważniejsze funkcje

Piqo oferuje zaawansowane funkcje, które czynią ją niezastąpionym towarzyszem każdej podróży. Oba warianty kamery oferują zaawansowaną technologię znaną z modelu iQ, tym razem dostępną w przystępniejszym cenowo wariancie Lite. Zapewnia ona dostęp do kluczowych funkcji, jednocześnie oferując uproszczone wersje rozwiązań z pierwszej na świecie inteligentnej kamery samochodowej w znacznie niższej cenie.

Tryb Świadka Lite: W sytuacji zagrożenia, takiej jak drogowa agresja, wystarczy jedno polecenie głosowe, aby Piqo natychmiast wysłała powiadomienie SMS do zaufanej osoby. Ta funkcja zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, gdy liczy się czas i szybka reakcja.

Emergency SOS: Kluczowa funkcja, która może uratować życie w krytycznych momentach. W razie poważnego wypadku Piqo automatycznie powiadomi służby ratunkowe, przekazując informacje o lokalizacji i innych istotnych szczegółach, które mogą pomóc w szybkim udzieleniu pomocy.

Tryb Stróża Lite: Chroni pojazd nawet wtedy, gdy prowadzi go ktoś inny. Funkcja ta pozwala na ustawienie limitów prędkości i lokalizacji, a każde przekroczenie skutkuje natychmiastowym powiadomieniem. Dodatkowo, dowody ewentualnych nadużyć są zapisywane w aplikacji Nextbase.

Smart Parking: Auto jest bezpieczne także na postoju. Piqo automatycznie rejestruje każde uderzenie lub wgniecenie i powiadamia właściciela po powrocie do pojazdu. Funkcja ta wymaga dodatkowego przewodu Piqo Pro Install lub Piqo Quick Connect, co umożliwia jej pracę w trybie stałego monitorowania.

Aplikacja Nextbase – nagrania zawsze pod ręką

Nextbase Piqo współpracuje z nową, intuicyjną aplikacją mobilną, która zapewnia pełną kontrolę i wygodny dostęp do wszystkich funkcji kamery. Dzięki niej użytkownicy mogą przeglądać, edytować i udostępniać swoje nagrania w kilka sekund. Aplikacja pozwala także na monitorowanie statystyk jazdy, dzielenie się relacjami z innymi członkami społeczności Piqo i korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak przypisanie lokalizacji nagrań dzięki wbudowanemu modułowi GPS.

Połączenie kamery z aplikacją odbywa się za pomocą Wi-Fi, co zapewnia szybki transfer danych i stabilną łączność. Bez względu na to, czy chodzi o przechowywanie ważnych dowodów, czy o uchwycenie ciekawych chwil z trasy, aplikacja Nextbase sprawia, że korzystanie z Piqo jest wygodne i efektywne jak nigdy dotąd.

Cena i dostępność

Nextbase Piqo obsługuje pakiety subskrypcyjne, w tym bezpłatny Solo (Tryb Stróża Lite, Tryb Świadka Lite, Sterowanie głosowe, Inteligentne parkowanie, Pobieranie i udostępnianie filmów, 30 dni przechowywania w chmurze) oraz miesięczny Protect (to co w Solo oraz Emergency SOS, 180 dni przechowywania w chmurze, Przedłużona 36-miesięczna gwarancja) za 12,99 zł i roczny za 99,99 zł, bez konieczności podpisywania umowy.

Kamery Nextbase Piqo 1K (499 PLN) i Piqo 2K (599 PLN) dostępne są w sieciach MediaMarkt, MediaExpert, X-kom, Komputronik, Allegro w oficjalnym sklepie https://nextbase.eu/pl oraz u wybranych partnerów handlowych w sugerowanej cenie katalogowej.