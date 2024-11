Sześć nowych produktów od House of Marley

House of Marley od lat łączy dobrą jakość dźwięku z troską o środowisko naturalne. Urządzenia tego producenta są projektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z wykorzystaniem proekologicznych materiałów. W zgodzie z tą koncepcją opracowanych zostało aż sześć nowych modeli: gramofon, dwa modele słuchawek True Wireless, dwa głośniki przenośne oraz para aktywnych głośników podstawkowych.

Nowy gramofon Revolution to idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną odkryć urok winylowych płyt i rozpocząć swoją przygodę ze światem analogowego dźwięku. Dzięki precyzyjnej wkładce Audio-Technica AT3600L oraz ramieniu o wstępnie skalibrowanej sile nacisku z antyskatingiem, model ten jest gotowy do działania niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Ustawienie przeciwwagi jest niezwykle proste, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących użytkowników. Wszechstronność gramofonu zwiększa moduł Bluetooth, który pozwala na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku. Dodatkowo smukła pokrywa chroni urządzenie przed kurzem.

Słuchawki douszne Zion to kwintesencja wygody i stylu. Ich ergonomiczna konstrukcja doskonale dopasowuje się do ucha, zapewniając stabilność podczas aktywności fizycznych, a jednocześnie nie izolując użytkownika całkowicie od otoczenia. Charakterystyczne dla marki energiczne brzmienie sprawia, że każdy utwór brzmi pełniej i bardziej dynamicznie. Słuchawki Zion oferują do 4 godzin pracy na jednym ładowaniu, a z dołączonym etui czas ten wydłuża się aż do 16 godzin. Dzięki technologii Bluetooth 5.3 zapewniają stabilne bezprzewodowe połączenie.

House of Marley Smile Jamaica TWS to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, które wyróżniają się mocnym, nasyconym brzmieniem i skutecznym tłumieniem hałasów z otoczenia. Zaprojektowane z myślą o wygodzie, świetnie dopasowują się do uszu, oferując do 4 godzin pracy na jednym ładowaniu, z możliwością przedłużenia do 14 godzin dzięki etui ładującemu. To doskonały wybór dla osób szukających praktycznego i muzykalnego rozwiązania do codziennego użytku w domu, biurze czy komunikacji miejskiej.

Przenośny głośnik Bluetooth Roots, stworzony z myślą o wymagających warunkach użytkowania. Wytrzymała obudowa, spełniająca normę IP67, chroni przed kurzem i wodą, a czas pracy urządzenia wynosi do 10 godzin. Możliwość połączenia dwóch głośników w system stereo dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego modelu. Funkcjonalnym dodatkiem jest wbudowany otwieracz do butelek, który sprawia, że Roots staje się doskonałym towarzyszem każdej plenerowej imprezy.

Roots Solar to rozbudowana wersja głośnika Roots, wyposażona w panel słoneczny, który pozwala wydłużyć czas pracy z 14 do nawet 19 godzin. Solidna konstrukcja, potwierdzona klasą odporności IP67, gwarantuje odporność na trudne warunki, a możliwość sparowania dwóch urządzeń w system stereo zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe. Dodatkowym atutem, podobnie jak w modelu Roots, jest praktyczny otwieracz do butelek. To wszechstronny głośnik dla podróżników i miłośników aktywnego stylu życia.

Ostatnią nowością są aktywne głośniki podstawkowe Uplift, które łącza wciągające brzmienie i unikalny design. Dzięki wylotowi bass reflex dostarczają głęboki bas, który harmonijnie współgra z ciepłą średnicą i klarownymi wysokimi tonami. Wyposażone w Bluetooth i wejście liniowe, są kompatybilne z różnorodnymi źródłami dźwięku, w tym z gramofonami czy smartfonami. To doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących styl i funkcjonalność.

Wszystkie nowe urządzenia House of Marley zostały wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, takich jak bambus, tworzywa z recyklingu i tkanina REWIND. Dzięki temu marka wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując, że technologia i troska o planetę mogą iść w parze. Nowe urządzenia House of Marley są już dostępne w sprzedaży.