TEST: Glorious GMMK 3 Pro HE

Glorious GMMK 3 to trzecia iteracja linii klawiatur firmy, która zastępuje zarówno GMMK 2 drugiej generacji, jak i GMMK Pro pierwszej generacji jednym, zunifikowanym projektem, obejmującym opcje przewodowe klasy podstawowej, plastikowe, po wysokiej klasy aluminiowe i mosiężne jednostki bezprzewodowe. Oznacza to, że możesz zmieniać niemal każdy aspekt, od obudowy po nasadki klawiszy i prawie wszystko pomiędzy. Ogólnie rzecz biorąc, Glorious może zasadnie twierdzić, że jest to najbardziej konfigurowalna klawiatura do gier na świecie.

Seria Glorious GMMK 3 jest dostępna w układach 100%, 75% i 65% w konfiguracjach Pro i non-Pro, z dostępnymi opcjami przewodowymi i bezprzewodowymi. Ceny różnią się znacznie w zależności od rozmiaru i tego, czy zdecydujesz się na wersję podstawową, czy w pełni niestandardową jednostkę z metalową ramą, bezprzewodowymi elementami i dodatkowymi opcjami premium. Kwoty zaczynają się już od 475 PLN, więc możesz rozpocząć swoją podróż do ekosystemu za stosunkowo niewielką opłatą.

Główną cechą jest uniwersalność projektu. Serie GMMK 3 i GMMK Pro wykorzystują przełączniki Cherry MX lub Hall Effect (z trybami analogowymi, Rapid Trigger i Snap Tap), połączenia przewodowe lub bezprzewodowe (z Bluetooth), obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, regulowane mocowania uszczelek i wymienne płytki przełączników. Ponadto możesz oczywiście zamieniać przełączniki i nasadki klawiszy. Niby wszystko wydaje się proste, a jednocześnie dość zawiłe. Dzieje się tak, ponieważ podczas gdy prawie wszystkie aspekty klawiatury można zamieniać i ulepszać, istnieją pewne twarde blokady.

Pierwszą z nich jest oczywiście współczynnik kształtu klawiatury. Nasadki klawiszy, przełączniki i podkładki montażowe uszczelek można zmieniać w rozmiarach 65%, 75% i 100%, ale układ płyty ogranicza wszystko inne. Poza tym, kolejną twardą blokadą jest to, że nie można uaktualnić przewodowej jednostki GMMK 3 do bezprzewodowej GMMK 3 Pro. Szkoda, ponieważ opcja nie-Pro zapewnia naprawdę niską cenę wejścia do systemu, a opcje Pro od razu wymagają około 400 PLN więcej.

Po tym wszystkim możemy przyjrzeć się bliżej samym opcjom sprzętowym, z których najbardziej uderzającym jest wybór obudów. Możesz zdecydować się na różnorodne plastikowe obudowy w różnych kolorach, a także na szereg solidnych aluminiowych z anodowanymi wykończeniami. Możesz całkowicie zmieniać górę i dół obudowy, mieszając plastik i metal według własnego uznania.

Przechodzimy do wyboru płytki, na której montowane są przełączniki, a następnie są elektronicznie połączone z płytką drukowaną poniżej tej sekcji. Płyta przełączników to część widoczna pod nakładkami na klawisze, więc w dużym stopniu przyczynia się do wyglądu. Na liście opcji jest także wybór przełącznika, a Glorious oferuje osiem różnych przełączników w stylu Cherry MX i sześć różnych przełączników typu HE. Możesz również włożyć dowolny z preferowanych przełączników w stylu MX, jeśli zdecydujesz się kupić podstawową wersję GMMK 3 lub jeśli masz ochotę na zmianę w stosunku do początkowo zakupionych.

Pełna personalizacja nie jest dla osób o słabych nerwach i zmierza w kierunku entuzjastów

Kolejną „ruchomą” rzeczą są nakładki na klawisze – do wyboru mamy szeroką gamę kolorów, garść nasadek w jednolitym odcieniu, nieco gradientów, zestaw półprzezroczystej tęczy i czarne nasadki z legendarnymi RGB, a także kilka opcji z limitowanej edycji.

Dwie ostatnie ozdoby to pokrętło obrotowe, które jest dostępne w mosiądzu, aluminium i różnych odcieniach anodowanego aluminium oraz małe plakietki, które są magnetycznymi zakładkami z przezroczystymi okienkami, aby pokazać wskaźnik RGB poniżej.

Na koniec nie pozostaje nic innego jak wybrać kolor kabla spiralnego i mocowania uszczelek. Te ostatnie to małe sekcje silikonu lub mieszanki silikonu i PORON, które służą do zamontowania płytki przełącznika do obudowy. Zapewniają one trochę amortyzacji dla płytki, a w zależności od tego, czy wybierzesz czysty silikon (twardszy) czy mieszankę PORON (miękką), możesz zmieniać ugięcia płytki w trakcie pisania.

Podczas konfiguracji należy pamiętać, że wykorzystanie najbardziej solidnych materiałów może podbić wagę klawiatury nawet do ponad 2 kg! To świetne rozwiązanie pod kątem stabilności, ale nie jest zbyt wygodne, jeśli regularnie przesuwasz klawiaturę.

Moim samplem testowym był model GMMK 3 w układzie 75% i jest to jedna z najładniejszych dostępnych klawiatur. Konfigurowalność sprawia zresztą, że trudno wyobrazić sobie kogoś, komu się nie spodoba. Na spodzie deski znajdują się cztery gumowe nóżki, które po prostu wysuwają się z otworów, odsłaniając cztery śruby (co ciekawe, nie ma nóżek do regulacji wysokości/kąta). Możesz podnieść płytkę drukowaną, aby uzyskać dostęp do mocowań uszczelek i wymienić piankę na materiał wygłuszający, ale wszystko poza tym będzie nieco bardziej skomplikowane dla laika, nawet w towarzystwie dołączonych narzędzi. Ostatecznie pełna personalizacja polegająca na wymianie płytki przełącznika nie jest dla osób o słabych nerwach i zdecydowanie zmierza w kierunku entuzjastów/majsterkowiczów, ale Glorious uczynił to dla nich tak łatwym, jak to tylko możliwe.

Ogólne wrażenia z wybranego modelu GMMK 3 będą się bardzo różnić w zależności od konfiguracji i użytkownika, jednak nie da się ukryć, że producent idzie ze swoimi rozwiązaniami w ekstrema. Jeśli chcesz lekkiego i gładkiego odczucia klawiszy, przesuwających się bez żadnego wysiłku przy maksymalnym wygłuszeniu – to otrzymasz. W moim przypadku dzięki jakości nasadek klawiszy PBT i ich dość standardowemu profilowi, wrażenia z pisania były doskonałe. Często wolę dotykowe odczucie pisania, ale ta klawiatura całkiem nieźle przekonała mnie do zalet lżejszych odczuć liniowych przełączników. Jeśli chodzi o gry, ogólna skuteczność GMMK 3 będzie ponownie zależeć od wyboru przełącznika, zarówno pod względem odczuć, jak i tego, czy zdecydujesz się na te Hall Effect czy nie. Dzięki przełącznikom HE możesz odblokować możliwość skonfigurowania klawiszy tak, aby zapewniały reakcję analogową, co może być przydatne w grach takich jak wyścigi i symulatory lotów, w których potrzebna jest płynna reakcja. Możesz również dostosować punkt aktywacji dla każdego klawisza i włączyć tryb Rapid Trigger, dzięki czemu możesz ponownie nacisnąć klawisz szybciej niż w przypadku zwykłych przełączników.

Mój model testowy kosztował łącznie 1 500 PLN, co wyraźnie czyni go bardzo drogą opcją. Jednak pod każdym względem jest to klawiatura niestandardowa, zbudowana nieomalże na zamówienie. Co więcej, jest to świetnie wyglądająca jednostka, o doskonałej jakości wykonania i opcjach dostosowania jej do potrzeb każdego użytkownika.

Specyfikacja

CENA Od 475 PLN

Od 475 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bezprzewodowa lub przewodowa

Bezprzewodowa lub przewodowa INTERFEJS 2,4 GHz, Bluetooth, USB

2,4 GHz, Bluetooth, USB MATERIAŁ Tworzywo, aluminium, mosiądz