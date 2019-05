Google prezentuje nową edycję Google Glass

Google Glass zapisało się w historii jako jedno z pierwszych urządzeń AR, ale daleko mu było do ideału. Mimo niezliczonej ilości memów, które powstały na temat okularów, marka Glass jest ciągle aktywna. Właśnie ukazała się ich najnowsza wersja.

Google Glass Enterprise Edition 2 otrzymały czarne, klasyczne ramki powstałe na bazie okularów ochronnych. Mogą być one zatem wykorzystywane do pracy w hurtowniach, magazynach i innych miejscach, gdzie konieczne jest noszenie ochrony na oczy. Najwięcej nowości kryje się wewnątrz urządzenia. Okulary działają na procesorze Qualcomm Snapdragon XR1, zaprojektowanym specjalnie z myślą o headsetach AR. Dzięki temu mają one sprawniej ładować aplikacje i zużywać mniej baterii podczas pracy. Gadżet ładowany jest za pomocą portu USB.

Nowe Google Glass otrzymały wsparcie dla Androida, a co za tym idzie dla usługi Android Enterprise, umożliwiającej dystrybuowanie aplikacji wśród pracowników danej firmy. Oznacza to również, że na okularach będzie można uruchomić istniejące apki, bez konieczności przeprogramowywania ich na potrzeby systemu operacyjnego, na którym działała poprzednia generacja.

Ponadto Google wskazało wiele innych, mniejszych usprawnień: szybsze moduły Wi-Fi i Bluetooth oraz lepszą kamerę do prowadzenia telekonferencji i nagrywania filmów. Niestety, Glass Enterprise Edition 2 będą one dostępne dla użytkowników komercyjnych – trafią one jedynie do użytkowników biznesowych, z którymi ich producent podpisał umowy partnerstwa. Nie zostaną jednak przekazane im za darmo – za każdą parę nowych okularów trzeba będzie zapłacić 1 000 USD (ok. 3 850 PLN).