Netflix testuje tańszy plan mobilny

Przedstawiciele Netfliksa od kilku miesięcy wspominają, że platforma streamingowa już wkrótce może wzbogacić się o nowe, tańsze opcje abonamentowe. Jeden z nowych pakietów właśnie testowany jest w Malezji.

Najnowszy plan abonamentowy jest skierowany do osób, które oglądają filmy i seriale na smartfonach i tabletach. Według statystyk udostępnionych przez Netfliksa, odsetek tych użytkowników ciągle rośnie, a około 35% spośród wszystkich osób posiadających konto założyła je właśnie za pomocą urządzenia mobilnego. Wzrost ten jest najbardziej odczuwalny w regionach świata, w których ze smartfonów korzysta się częściej niż z komputerów, przede wszystkim zaś w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Nie powinien dziwić zatem fakt, że jako obszar testowy Netflix wybrał Malezję.

Próbny abonament mobilny kosztuje miesięcznie 17 MYR (ok. 15 PLN) i jest o połowę tańszy od poprzednio najtańszego pakietu dostępnego w tamtejszej ofercie. Umożliwia on użytkownikom nieograniczone oglądanie zawartości w niskiej rozdzielczości na telefonach i tabletach. Jeśli nowy pakiet przyciągnie wielu nowych użytkowników, zostanie on wprowadzony w kolejnych państwach. To nie jedyne testy opcji abonamentowych, jakie przeprowadzi Netflix – niektóre być może trafią również do Polski. Należy jednak zauważyć, że ceny nowych pakietów mogą być nieco wyższe na naszym rynku niż na tych azjatyckich, co spowodowane jest czynnikami demograficznymi i ekonomicznymi.