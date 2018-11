Google Squoosh – przeglądarkowy konwerter obrazów

Strony internetowe pełne są obrazów w zbyt małej rozdzielczości i takich, których załadowanie trwa wieki ze względu na wielkość. Google zaprezentował właśnie rozwiązanie tego problemu, czyli Squoosh – przeglądarkowe narzędzie do optymalizacji jakości i wielkości plików graficznych.

Squoosh powstał całkowicie w Javascripcie i można otworzyć go w każdej przeglądarce – desktopowej i mobilnej. Jest to proste narzędzie do konwersji grafiki przeznaczone przede wszystkim dla webmasterów. Proces odbywa się z poziomu okna, ale wszystkie pliki zapisywane są lokalnie na dysku użytkownika. Aplikacja obsługuje szereg ogólnodostępnych formatów sieciowych: PNG, JPG, Browser PNG, MozJPG i WebP, a w niektórych przeglądarkach także BMP czy TIFF. Użytkownik może zmienić wymiary obrazka, wykorzystaną paletą barw, wielkość pliku i jego format – część formatów ma ponadto dodatkowe, charakterystyczne dla nich ustawienia.

Proces konwersji jest bardzo łatwy. Squoosh dzieli grafikę na dwie części – po jednej stronie wyświetlony jest oryginalny obraz, a po drugiej ten edytowany. Zmiany nanoszone są w czasie rzeczywistym, a za pomocą suwaka można łatwo porównać, jak każdy fragment zdjęcia będzie prezentował się po konwersji. Program na bieżąco informuje użytkownika, o ile procent zmniejszył się rozmiar konwertowanego obrazu. Squoosh dostępny jest nie tylko pod adresem squoosh.app, ale także na GitHubie – kod aplikacji sieciowej jest otwarty.