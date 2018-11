Moment prezentuje obiektyw 58 mm do smartfonów

Aparaty fotograficzne w smartfonach nie są już tylko dodatkami, ale często stanowią główny element sprzedażowy telefonu – spójrzmy chociażby na nowe flagowce. Nic dziwnego, że rynek fotograficznych akcesoriów do smartfonów rozwija się coraz żwawiej. Moment właśnie wprowadził do sprzedaży smartfonowy teleobiektyw.

Obiektyw posiada ogniskową 58 mm, sześcioczęściową szklaną konstrukcję i soczewkę pokrytą warstwą antyodblaskową. Według Moment ma on być idealny do tworzenia kompozycji portretowych – soczewka wysmukla i wyostrza rysy twarzy, dodając uroku każdemu zdjęciu. Korzystając z obiektywu można uzyskać maksymalnie czterokrotne powiększenie. Wartość ta zależy od telefonu, do którego go podłączymy: sam w sobie posiada on zoom 2x, a większe przybliżenie uzyskamy w jedynie połączeniu z wbudowanym w smartfon teleobiektywem 2x (taki ma na przykład iPhone XS) i w aplikacji fotograficznej od Moment. Maksymalnie możemy uzyskać efekt podobny do obiektywu 200 mm.

Obiektyw powstał z myślą o nowej generacji iPhone’ach XS i XR oraz Google Pixel 3, ale można podłączyć go także do dowolnego innego telefonu Google, Apple lub Samsunga. Zapłacimy za niego 100 USD (ok. 380 PLN). Aby skorzystać z gadżetu należy uprzednio zaopatrzyć się w kompatybilne etui fotograficzne drugiej generacji od Moment, które kosztuje od 24 USD (ok. 90 PLN) do 100 USD. Droższa wersja przeznaczona jest dla posiadaczy iPhone’ów i oprócz mocowania na soczewkę posiada spust migawki oraz dodatkowy akumulator.