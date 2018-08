NASA prezentuje projekty marsjańskich domów

Kolonizacja Marsa jeszcze przez długi czas pozostanie w sferze science fiction. Na pocieszenie możemy odpalić sobie strategię Surviving Mars lub… obejrzeć projekty marsjańskich domów. NASA właśnie zaprezentowała finalistów konkursu na najbardziej funkcjonalne schronienie na Marsie.

Modele marsjańskich schronień zostały wygenerowane w specjalnym programie Building Information Modeling, który oprócz stworzenia szkieletu 3D wymaga także określenia konkretnych materiałów budowlanych i parametrów poszczególnych komponentów. Każdy dom musiał posiadać co najmniej 100 m2 przestrzeni do życia dla czterech osób oraz oddzielne pomieszczenia przeznaczone na sprzęt i uprawy hydroponiczne. Oprócz tego marsjański dom idealny powinien być jak najłatwiejszy w złożeniu, a większość części możliwa do wydrukowania w trójwymiarze. Końcowa ocena projektu uwzględniała także estetykę i wygodę korzystania z budowli.

Wśród wyłonionych pięciu finalistów możemy zobaczyć zupełnie różne podejścia do kwestii zamieszkania na Marsie. Mamy zatem samobieżne łaziki, które automatycznie drukują i rozplanowują układ pomieszczeń, pionowe konstrukcje wykonane za pomocą autonomicznych drukarek oraz klasyczne kopuły rodem z filmów i gier sci-fi. Teraz przed projektantami marsjańskich domów stoi kolejne wyzwanie, czyli przeniesienie renderów 3D do świata rzeczywistego i stworzenie ich modeli w skali 1:3. Drużyny będą musiały zaprezentować także specjalne drukarki zaprogramowane konkretnie do automatycznego drukowania ich modelu bez nadzoru ludzkiego. Zobaczymy, który projekt okaże się najciekawszy pod tym względem…