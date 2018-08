Nocny tryb w aplikacji YouTube na Androidzie

Nocny tryb przeglądania YouTube dostępny był do tej pory wszędzie, tylko nie w aplikacji na Androidzie – nieco to dziwne, zważywszy na to, że obydwie usługi należą do tej samej spółki-matki. Na szczęście oczekiwanie na ciemną skórkę dobiegło końca. W ciągu kilku następnych dni trafi ona do wszystkich użytkowników aplikacji.

Popularność nocnych trybów w aplikacjach i na stronach internetowych nie słabnie. Teraz do grona programów, z których możemy korzystać w nocy bez ryzyka, że zostaniemy oślepieni, dołącza YouTube w wersji na Androida. Opcja włączenia specjalnej skórki jest właśnie dodawana do aplikacji. Jak zwykle nowa funkcja wprowadzana jest stopniowo – w niektórych krajach została już udostępniona, ale cześć użytkowników będzie zmuszona poczekać jeszcze kilka dni. Po wprowadzeniu znajdzie się ona w menu „ogólne ustawienia”, a aplikacja zasygnalizuje pojawienie się jej specjalną informacją wyświetlaną w powiadomieniach telefonu. Nocny tryb jest włączany i wyłączany na żądanie.

Co ciekawe, aplikacja Androida była ostatnim medium, w którym brakowało nowej skórki – w zeszłym roku pojawiła się ona w przeglądarkowej wersji portalu, a użytkownicy iOS mogą cieszyć się nią od marca. Nie wiadomo, dlaczego opracowanie nocnego trybu dla systemu operacyjnego Google zajęło aż tyle czasu. Pewne jest, ze przeglądanie YouTube w nocnej wersji może spodobać się osobom, które posiadają telefon z wcięciem – ciemne tło stworzy wrażenie ciągłego ekranu.