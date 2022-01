CES 2022: Razer ogłasza zupełnie nowe gamingowe laptopy Blade

Firma Razer rozpoczyna rok 2022 prezentując nowe gamingowe modele laptopów z serii Blade, w tym Razer Blade 14, Razer Blade 15 i Razer Blade 17. Laptopy dla graczy i twórców zostały wzbogacone o niedawno ogłoszone procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 do laptopów (do modelu RTX 3080 Ti włącznie). Urządzenia mają zainstalowany system operacyjny Windows 11. Wszystkie nowe laptopy gamingowe Razera otrzymały również pamięć DDR5, która zapewnia błyskawiczną szybkość taktowania aż do 4 800 MHz. Oznacza to wzrost częstotliwości nawet o 50% w porównaniu z poprzednią generacją.

„Seria Razer Blade to nadal najlepsze laptopy do gier, zapewniające wydajność komputerów stacjonarnych podczas pracy mobilnej” — mówi Travis Furst, starszy dyrektor w dziale Razer Systems. „Dodatkowo, dzięki oszałamiającym wyświetlaczom, sterownikom NVIDIA Studio i procesorom z nawet 14 rdzeniami twórcy otrzymali możliwość pracy z dowolnego miejsca. Użytkownicy będą mogli wybrać dowolny model lub konfigurację sprzętową, która najlepiej odpowiada ich potrzebom w zakresie gier lub tworzenia, jednocześnie zyskując to, co najnowsze i najlepsze w technologiach graficznej, pamięci i przetwarzania”.

Laptopy z NVIDIA GeForce RTX oparto na architekturze Ampere, z rdzeniami RT drugiej generacji do obsługi ray tracingu i rdzeniami Tensor trzeciej generacji do obsługi DLSS i sztucznej inteligencji.

Nowa karta GeForce RTX 3080 Ti (do laptopów) po raz pierwszy przenosi do świata laptopów rozwiązania znane z klasy procesorów graficznych 80 Ti. Wyposażona w 16 GB najszybszej pamięci GDDR6, jaka kiedykolwiek pojawiła się w laptopach, RTX 3080 Ti zapewnia wyższą wydajność niż desktopowy TITAN RTX. Nowy procesor graficzny GeForce RTX 3070 Ti jest do 70% szybszy niż mobilne karty RTX 2070 SUPER i może dostarczyć 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p.

Ponadto, nowa czwarta generacja technologii Max-Q, z CPU Optimizer, Rapid Core Scaling i funkcją Battery Boost 2.0, dodatkowo zwiększa wydajność, wydajność i żywotność baterii.

Szczupły i doskonały

Razer Blade 14, 15 i 17 są napędzane przez najnowocześniejsze rozwiązania pochodzące od AMD i Intela. Blade 14 będzie wyposażony w następną generację procesorów AMD️ Ryzen z serii 6000. Każda konfiguracja zaoferuje procesor Ryzen 9 6900HX.

Zarówno Blade 15, jak i Blade 17 są wyposażone w najnowsze procesory 12. generacji Intel Core serii H, włącznie z Intel Core i9-12900H, z nową liczbą rdzeni – teraz 14, w porównaniu do 8 w poprzedniej generacji. Procesory Intela 12. generacji charakteryzują się nową konstrukcją z wydajną architekturą hybrydową, która łączy rdzenie wydajnościowe z rdzeniami energooszczędnymi. Daje to użytkownikom swobodę czatowania, przeglądania treści, przesyłania strumieniowego, edycji, nagrywania i odtwarzania. Najnowsza generacja procesorów Intel Core i9 będzie obsługiwała wysokie częstotliwości do 5,0 GHz.

Każdy Razer Blade jest unikalny dzięki doskonałej aluminiowej obudowie frezowanej w technologii CNC i wysokiej jakości niestandardowym komponentom. Laptopy zaprojektowano z myślą o dobrej kondycji psychofizycznej graczy. Otrzymały odświeżoną klawiaturę z nieco większymi klawiszami, dzięki czemu pisanie jest bardziej ergonomiczne niż kiedykolwiek wcześniej. Zmodyfikowany projekt obejmuje też głośniki, udoskonaloną konstrukcję zawiasów o cieńszym profilu i dodatkową wentylację.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Ceny nowego Razer Blade 14 zaczynają się od 2 199,99 € (sugerowana cena detaliczna). Laptop będzie dostępny w przedsprzedaży na Razer.com, w sklepach Razer Store i u wybranych sprzedawców od 10 lutego, a w pierwszym kwartale 2022 roku będzie można go kupić u niektórych sprzedawców.

Ceny nowego Razer Blade 14 zaczynają się od 2 799,99 EUR (sugerowana cena detaliczna). Laptop będzie dostępny w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com i w sklepach Razer Store od 25 stycznia, a w pierwszym kwartale 2022 roku będzie można go kupić u niektórych sprzedawców.

Ceny nowego Razer Blade 14 zaczynają się od 2 999,99 EUR (sugerowana cena detaliczna) i będzie dostępny w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com i w sklepach Razer Store, a w pierwszym kwartale 2022 roku będzie można go kupić u niektórych sprzedawców.