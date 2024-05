Zrób handheld ze smartfona z SCUF Nomad

SCUF Gaming przedstawiło swój najnowszy kontroler do gier mobilnych SCUF Nomad. Ten przeznaczony dla iPhone’a kontroler Bluetooth charakteryzuje się funkcjonalnością i ergonomią, które marka SCUF opracowała we współpracy z wyczynowymi graczami dla urządzeń mobilnych.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia SCUF w zakresie projektowania i bogatej historii sukcesów na zawodach dla miłośników gier konsolowych i komputerowych powstał kontroler Nomad, który zapewnia doskonałe wrażenia w grach mobilnych oraz odznacza się kompaktową konstrukcję, którą można zabrać ze sobą wszędzie.

Pełnowymiarowe gałki Nomada umożliwiają precyzyjną kontrolę, a elementy zapobiegające efektowi Halla zapewniają stabilne działanie. Oprócz gałek kontroler Nomad jest wyposażony także w dwie tylne łopatki, które są opatentowaną innowacją SCUF zapewniającą zwiększoną prędkość i lepszą kontrolę przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zmęczenia dłoni. Ta konstrukcja pozwala graczom na jednoczesne posługiwanie się zarówno gałkami, jak i tylnymi łopatkami, tak jak to robią profesjonaliści, co jest dużym krokiem w kierunku tego, co SCUF uważa za właściwy sposób grania na wszystkich platformach.

Kontrolerowi SCUF Nomad towarzyszy darmowa aplikacja dla systemu iOS, która nie wymaga płatnej subskrypcji. Aplikacja SCUF ułatwia graczom dostęp do ulubionych gier, takich jak CoD: Mobile, Roblox czy NBA 2K. Dzięki niej można szybko uruchamiać gry z App Store i aplikacje Remote Play umożliwiające granie bezpośrednio z konsoli lub komputera. Użytkownik kontrolera Nomad może tworzyć profile, aby regulować czułość przycisków i reakcję gałek oraz zmieniać działanie dowolnych przycisków. Gracz może przypisywać profile do gier w swojej bibliotece i w łatwy sposób udostępniać je znajomym. Ponadto aplikacja SCUF upraszcza rejestrowanie i udostępnianie najciekawszych momentów z przebiegu gry na urządzeniu mobilnym, dzięki czemu w łatwy sposób można pochwalić się swoimi umiejętnościami.

Kontroler SCUF Nomad jest już dostępny online w cenie od 99,99 USD oraz będzie dostępny u wybranych sprzedawców detalicznych tego lata. Nomad jest zgodny z systemem iOS 16 i nowszymi oraz w dniu premiery będzie dostępny tylko w jednym kolorze: czarnym. Więcej opcji personalizacji i kolorów pojawi się w przyszłości.