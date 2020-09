NASA chce kupować pył księżycowy od prywatnych firm

Misja Artemis, czyli powrót na Księżyc, składa się z wielu etapów, a jednym z nich jest określenie, w jaki sposób astronauci mogą pozyskiwać część surowców bezpośrednio na powierzchni satelity. Aby to osiągnąć, NASA ogłosiła właśnie konkurs na pobranie próbek skał księżycowych.

Agencja kosmiczna kieruje swój projekt do prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się budową narzędzi do eksploracji kosmosu. NASA obiecała, że zapłaci za każdą próbkę skał lub pyłu pobranego z powierzchni Księżyca wraz z pełnym prawem do jej wykorzystywania i obróbki. Materiał skalny posłuży do opracowania sposobów na pozyskiwanie surowców z powierzchni Księżyca.



Projekt ma oczywiście swoje jasno określone zasady. Nie wystarczy przesłać do NASA samej próbki: musi towarzyszyć jej dokumentacja zdjęciowa i filmowa z procesu pozyskiwania próbki, jak również dane lokalizacyjne wskazujące miejsce jej pobrania. To zabezpieczenie przed sprytnymi oszustami, którzy chcieliby oszukać system i zamiast księżycowego pyłu przesłać próbkę ziemskich surowców.



Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw z całego świata, nie tylko ze Stanów; warunkiem uczestnictwa będzie możliwość osobistego przekazania zebranego materiału skalnego na ręce przedstawicieli agencji kosmicznej. NASA ma nadzieję, że pierwsze próbki trafią do nich przed 2024 rokiem – to wtedy na Księżyc ma wyruszyć misja Artemis, w której będą brali udział astronauci.