Między nami żywiołami – już do obejrzenia w Disney+

Subskrybenci Disney+ mogą już oglądać najnowszy film Disneya i Pixara Między nami żywiołami.

Akcja filmu rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat. Film wyreżyserował Peter Sohn (Dobry dinozaur oraz krótkometrażowe Zaburzenie częściowe), scenariusz napisali John Hoberg, Kat Likkel i Brenda Hsueh, a producentką jest Denise Ream (Dobry dinozaur, Auta 2). Mający premierę 14 lipca, film Disneya i Pixara jest w top 10 najbardziej dochodowych filmów 2023 roku z wynikiem 480 milionów dolarów na świecie.

Do Disney+ trafiły również: film dokumentalny Między nami żywiołami: Historia filmu oraz krótkometrażowy film Pixar Animation Studios Randka Carla z ulubieńcem fanów gadającym psem Asem. Carl niechętnie zgadza się pójść na randkę z przyjaciółką i przyznaje, że nie ma pojęcia, jak w dzisiejszych czasach wygląda randkowanie. Do pomocy wkracza zawsze pomocny As, by uspokoić przyjaciela przed randką i zaoferować kilka sprawdzonych wskazówek dotyczących nawiązywania przyjaźni. Dotyczą one jednak głównie psów.