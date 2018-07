Adobe Photoshop trafi na iPady

W przeciwieństwie do wielu innych produktów Adobe, Photoshop do tej pory nie był dostępny w App Store. Według najnowszych plotek zmieni się to już w przyszłym roku: na iPady ma trafić pełna wersja profesjonalnego programu do edycji grafiki.

Przygotowanie „dużej” edycji Photoshopa na iOS to element strategii Adobe, która zakłada otwarcie ich produktów dla nowych użytkowników i zachęcenie ich do korzystania z chmury Creative Cloud. Do tej pory użytkownicy urządzeń mobilnych mogli korzystać jedynie z mocno okrojonych aplikacji Photoshop Sketch i Photoshop Express. W 2019 roku na iPady ma wreszcie trafić pełna wersja programu, która jednak wcześniej przejdzie optymalizację pod względem wydajności i obsługi interfejsu. Nowa aplikacja będzie umożliwiała bezpośrednie przesyłanie projektu z komputera na tablet i jego swobodną edycję. Program na pewno będzie wspierał rysik Apple Pencil, dzięki czemu iPad posłuży twórcom jako zastępstwo wyspecjalizowanych tabletów graficznych. Zachowany zostanie również subskrypcyjny model dostępu do usługi.

Co ciekawe, Adobe nie odcina się od tych doniesień – ba, nawet je potwierdza. Przedstawiciele firmy zdradzili, że prace nad wersjami Photoshopa na inne systemy operacyjne są w toku, a nowe produkty trafią na rynek już niedługo. Na iPadach mogą pojawić się również inne programy wchodzące w skład usługi Creative Cloud, na przykład Illustrator, Lightroom CC czy After Effects. O tym, które narzędzia zostaną przeniesione na tablety Apple, dowiemy się już w październiku podczas oficjalnej konferencji Adobe MAX.