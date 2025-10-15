Nanoleaf wprowadza elegancką biel do nowoczesnych wnętrz

Nanoleaf, jeden z liderów inteligentnego oświetlenia, zaprezentował dwa nowe produkty stworzone z myślą o estetyce, funkcjonalności i nowoczesnym stylu życia. Do oferty marki dołączają White Pegboard Desk Dock oraz White Floor Lamp – minimalistyczne akcesoria, które wprowadzają harmonię, porządek i ciepło do domowych przestrzeni.

Funkcjonalny minimalizm na biurku

White Pegboard Desk Dock to rozwiązanie dla tych, którzy cenią ład i kreatywną organizację. Zintegrowana tablica pegboard umożliwia personalizację przestrzeni roboczej – można na niej wygodnie przechowywać niezbędne akcesoria, eksponować drobiazgi lub po prostu utrzymać porządek. Całość utrzymano w nowoczesnej, białej stylistyce, dzięki czemu Dock doskonale wpisuje się w estetykę biur, pracowni i domowych setupów.

Subtelne światło i elegancja w każdym wnętrzu

White Floor Lamp to z kolei propozycja dla miłośników przytulnego światła i wysmakowanego designu. Smukła, minimalistyczna forma i matowe wykończenie nadają jej lekkości, a ciepłe, miękkie światło tworzy nastrojową atmosferę w salonie, sypialni czy kąciku do czytania. To idealne połączenie funkcjonalności i stylu, które dopełni każde współczesne wnętrze.

Dostępność i promocja

Oba produkty można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie nanoleaf.me z rabatem 10% w ramach oferty early bird.

Ceny:

White Floor Lamp – 79,99 EUR (lub 72 EUR przedsprzedaży)

White Pegboard Desk Dock – 69,99 EUR (lub 63 EUR w przedsprzedaży)

Nowe dodatki od Nanoleaf to nie tylko praktyczne wyposażenie, lecz także sposób na stworzenie przestrzeni, która inspiruje – od biurka po salon.