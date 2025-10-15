TEST: Insta360 Flow 2 Pro

Pomimo swojej nazwy, Insta360 Flow 2 Pro to tak naprawdę trzeci gimbal do smartfonów w ofercie Insta360 – i jednocześnie zdecydowanie najlepszy.

Warto podkreślić, że Insta360 działa w segmencie gimbali do smartfonów dopiero od początku 2023 roku. Kiedy jednak na rynek trafił Insta360 Flow, stało się jasne, że firma uważnie przyjrzała się konkurencji, rozumiejąc, co czyni ją świetną, a jednocześnie dostrzegając miejsca, w których można coś poprawić. Był to bez wątpienia najlepszy gimbal w swojej klasie, jaki dotąd testowałem. Teraz, dzięki całej masie ulepszeń, Insta360 Flow 2 Pro ma szansę ponownie podnieść poprzeczkę.

Dostępne są dwie wersje – standardowa i Creator Bundle. W droższej opcji otrzymujemy uchwyt MagSafe, lampkę doświetlającą oraz kabel USB-C do USB-C (zamiast USB-A do USB-C w wersji standardowej). Podobnie jak wcześniej, dostępne są dwie wersje kolorystyczne: Stone Grey oraz Summit White.

Choć Insta360 Flow 2 Pro pozostaje wierny monochromatycznej kolorystyce znanej z wcześniejszych modeli, w projekcie zaszły znaczące zmiany. Na początek dobre wieści – Flow 2 Pro to najbardziej dopracowana konstrukcyjnie odsłona tej serii. W porównaniu z Flow Pro, gdzie rączka obracała się przy składaniu, tutaj wszystko pozostaje na swoim miejscu.

Uchwyt został wydłużony i dzięki teksturowanemu tyłowi nie trzeba już dokupować dodatkowego gripu. Nogi statywu są smuklejsze (choć osobiście wolę grubsze z Flow Pro). Najważniejszą zmianą jest jednak sposób rozkładania urządzenia – zamiast odkręcać szyję gimbala w lewo, teraz wystarczy rozsunąć ją do przodu, korzystając z zawiasu przy podstawie. Ruch jest znacznie płynniejszy, a ryzyko błędu dużo mniejsze (w Flow Pro zdarzało mi się kręcić w złą stronę).

Z tyłu mocowania smartfona pojawiło się też małe lusterko, które ma ułatwiać robienie selfie. Jego używanie wymaga wprawy – jest niewielkie i daje efekt rybiego oka, więc trudno precyzyjnie ocenić kadr, ale to sympatyczny dodatek.

Ogromne znaczenie ma przeprojektowany joystick i pierścień sterujący. Sam joystick jest znacznie większy i daje świetną kontrolę nad ruchami gimbala, a dotykowe kółko ma teraz większą powierzchnię i wspierane jest przez haptykę, dzięki czemu zmiana trybów jest wyraźnie wyczuwalna.

Kółko zoomu również zyskało lepszą płynność, choć nadal trudno wygodnie obsługiwać je jednym kciukiem – precyzyjniejsze są ruchy kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki.

Wszystkie te zmiany byłyby fantastyczne, gdyby nie fakt, że Insta360 usunęło mocowanie typu cold shoe, obecne od pierwszego Flow. To ograniczenie dla niektórych osób nagrywających z określonymi mikrofonami bezprzewodowymi, które jest nieco mało „pro”.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by użytkownicy Androida połączyli swój telefon z Flow 2 Pro, ale widać wyraźnie, że urządzenie powstało głównie z myślą o iPhone’ach. Oprócz opcjonalnego adaptera MagSafe mamy tu system parowania NFC jednym dotknięciem, działający tylko z iPhone’ami. Dzięki technologii Apple DockKit, Flow 2 Pro współpracuje z ponad 200 aplikacjami z App Store, w tym z natywną aplikacją aparatu. Najczęściej i tak warto korzystać z aplikacji Insta360, która daje dostęp do mnóstwa funkcji, w tym nowego Deep Track 4.0.

Ten system śledzenia działa wręcz magicznie i jest pozbawiony licznych błędów występujących w obsłudze DJI Osmo Mobile 3. Gimbal błyskawicznie reaguje na ruchy, a przy tym wykazuje się inteligencją, utrzymując bohatera w kadrze.

Wszystko to działa także dzięki sterowaniu gestami (kolejny powód, by korzystać z natywnej aplikacji Insta360). Znak „pacyfki” uruchamia nagrywanie, otwarta dłoń aktywuje śledzenie twarzy, a znak „L” pozwala śledzić wiele osób jednocześnie.

To właśnie nowa funkcja Flow 2 Pro – możliwość śledzenia kilku osób. Świetnie sprawdzi się przy vlogach grupowych, choć kamera zawsze wybierze jednego, głównego bohatera, gdy reszta odejdzie zbyt daleko. Jedyny drobiazg, którego mi brakuje, to zapamiętywanie ustawień. Za każdym razem muszę na nowo włączać gesty i wyłączać tryb Live Photos, co wydaje się zbędnym utrudnieniem.

Użytkownicy Androida mogą dodatkowo zakupić od Insta360 AI Tracker. To lekkie akcesorium podpinane przez USB-C, wyposażone w dodatkową kamerę i wbudowaną lampkę LED. Dzięki niezależnemu systemowi śledzenia Androidowcy mogą również korzystać z funkcji, które wcześniej były zarezerwowane dla iOS – w tym z kontroli gestami i śledzenia w aplikacjach innych firm. Co więcej, z modułu mogą skorzystać także posiadacze iPhone’ów, jeśli chcą używać funkcji poza DockKit. Jest solidnie wykonany, lekki, z wygodnymi przyciskami i trzema poziomami światła. Podłączony do gimbala działa w trybie plug-and-play.

Poza tym aplikacja to prawdziwa skarbnica możliwości. Znajdziemy tu klasyczne tryby (panorama, slow motion), tryb szerokiego ekranu dla filmowego efektu, wbudowany teleprompter czy rozbudowany edytor do montażu. Dziś aplikacja Insta360 to przykład oprogramowania, które z każdą wersją staje się coraz mocniejsze i wyraźnie dystansuje konkurencję.

Podczas nagrywania w ruchu (szczególnie w poziomie) gimbal daje naturalny, lekki efekt kołysania, który świetnie sprawdza się we vlogach. Nawet przy biegu urządzenie minimalizuje wstrząsy, a rozsuwany wysięgnik pozwala na szersze ujęcia „do kamery”. Flow 2 Pro niezmiennie oferuje pełny obrót osi o 360°, co idealnie sprawdza się w dynamicznych scenach sportowych lub przy nagrywaniu zwierząt. To również świetna zabawa przy filmach, w których krążymy wokół gimbala, tworząc niemal VR-owe wrażenie.

Bateria ma taką samą deklarowaną żywotność jak poprzednio – 10 godzin. W moich testach trudno było ją rozładować, więc spokojnie wystarczy na dzień pracy. Flow 2 Pro pozwala też doładować smartfon przez kabel.

Insta360 Flow 2 Pro to pod wieloma względami rewelacyjne urządzenie. Deep Track 4.0 to absolutna rewolucja, a nowy design pozwala szybciej i wygodniej przygotować gimbal do pracy.

Jedynym naprawdę poważnym mankamentem jest usunięcie mocowania cold shoe. Dla większości użytkowników – zwłaszcza posiadaczy iPhone’ów – Flow 2 Pro będzie jednak najlepszym wyborem w swojej kategorii.

Specyfikacja

CENA 699 PLN

699 PLN WYMIARY PO ZŁOŻENIU 97,9 x 178,4 x 36,7 mm

97,9 x 178,4 x 36,7 mm WYMIARY PO ROZŁOŻENIU 121,1 x 282,1 x 54 mm

121,1 x 282,1 x 54 mm DŁUGOŚĆ KIJKA DO SELFIE 210 mm

210 mm DŁUGOŚĆ STATYWU PO ROZŁOŻENIU 94 mm

94 mm ŚREDNICA STATYWU PO ROZŁOŻENIU 204 mm

204 mm WAGA 357 g