Bezpieczniejsza kontrola drogowa z Nextbase

Nextbase wprowadza nową jakość w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, udowadniając, że kamery samochodowe przestają być tylko urządzeniami rejestrującymi. Teraz stają się inteligentnym, aktywnym wsparciem dla kierowcy pomagając w sytuacjach zagrożenia oraz zapewniając kompleksową ochronę na każdej trasie, również podczas kontroli drogowych.

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że w ubiegłym roku policja wystawiła 3 mln 872 tys. mandatów, opiewających łącznie na 1 mld 286 mln zł. Skokowy wzrost wpływów z wystawionych w Polsce mandatów wynika między innymi ze zmiany przepisów o ruchu drogowym, a w tym stawek taryfowych. O ile drogie mandaty odstraszają i część kierowców bierze na to poprawkę, o tyle drakońskie stawki wciąż nie zapewniają radykalnej poprawy bezpieczeństwa i kolizji jest więcej, choć zmieniają się przyczyny zdarzeń. Dlatego kontrole drogowe to wciąż podstawa przeciwdziałania drogowemu piractwu.

Jak zachowywać się podczas zatrzymania przez policję

Pamiętając o tym, że zatrzymania do kontroli może dokonać nie tylko umundurowany policjant, ale i funkcjonariusz w cywilu, warto wiedzieć jak zachować się w takiej sytuacji. Szczególnie w mniej sprzyjających warunkach, takich jak noc czy odległe miejsca, nie zawsze mamy pewność, kto nas zatrzymuje. W niepewnych sytuacjach dobrze jest mieć dodatkowe wsparcie, na przykład poprzez funkcję nagrywania i transmisji materiału na żywo do zaufanych osób, które zapewnia Tryb Świadka w urządzeniach Nextbase.

Oto kilka kluczowych wytycznych, o których należy pamiętać podczas zatrzymania przez funkcjonariuszy:

Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu – Na sygnał do zatrzymania, pierwszym krokiem jest wybranie bezpiecznego miejsca, które nie utrudnia ruchu drogowego. W sytuacji, gdy sygnał do zatrzymania jest wydany z radiowozu w trakcie jazdy, należy spokojnie podążać za funkcjonariuszem, który wskaże odpowiednie miejsce do zatrzymania pojazdu Pozostać w pojeździe – Po zatrzymaniu pojazdu nie wychodzić z samochodu, dopóki funkcjonariusz sam o to nie poprosi. Warto otworzyć okno, wyłączyć silnik i przygotować się do rozmowy z funkcjonariuszem. Ważne jest, aby zachować spokój i unikać gwałtownych ruchów, które mogą zostać źle odebrane. Oczekiwać wylegitymowania się funkcjonariusza bez munduru – Nieumundurowany funkcjonariusz, który zatrzymuje pojazd, ma obowiązek się wylegitymować, podając swoje imię, nazwisko oraz stopień służbowy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie sytuacji związanych z kontrolą stanu trzeźwości, która prowadzona jest w ramach zorganizowanych działań.

Warto pamiętać, że nieumundurowany policjant może zatrzymać pojazd do kontroli tylko w terenie zabudowanym. Zapytać o powód zatrzymania – Kierowca ma prawo dowiedzieć się, dlaczego został zatrzymany. Funkcjonariusz musi podać przyczynę zatrzymania, a także informacje dotyczące ewentualnych naruszeń przepisów.

Czego wymagać od funkcjonariusza?

Podstawą działań policji jest ich legalność, a więc funkcjonariusz musi przestrzegać przepisów związanych z przeprowadzaniem kontroli drogowych. Dotyczy to m.in. prawidłowego zaparkowania radiowozu oraz korzystania z urządzeń pomiarowych zgodnie z przepisami metrologicznymi​. Kierowca ma również prawo oczekiwać, że kontrola będzie przeprowadzona w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Jak wykorzystać najnowsze technologie, by czuć się bezpieczniej?

W nowoczesnych kamerach samochodowych Nextbase, jak w przypadku modelu iQ, dostępna jest funkcja Trybu Świadka, która może okazać się nieoceniona podczas zatrzymania – szczególnie jeśli nie mamy pewności czy faktycznie dokonuje go funkcjonariusz lub gdy przebieg zatrzymania budzi nasze wątpliwości. Aktywowanie tej funkcji za pomocą komendy głosowej: „hej, kamero, uruchom tryb świadka”, pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie rejestrowania zdarzenia. Kamera nie tylko nagrywa sytuację przez 30 minut od wydania komendy głosowej, ale także może przekazywać materiał na żywo smsem i mailem do dwóch wybranych kontaktów alarmowych​.

Tryb Świadka został zaprojektowany, aby zapewnić kierowcom zwiększone poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacjach niepewnych – mówi Allard Rustenhoven, Head of Communications w Europie w Nextbase. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarejestrowanie incydentu przy drodze, udokumentowanie nieoczekiwanej interakcji, agresji drogowej czy potrzebę nagrania zdarzeń na parkingu późno w nocy, Tryb Świadka pozwala kierowcom szybko aktywować kamerę, nagrać i udostępnić materiał swoim kontaktom awaryjnym w czasie rzeczywistym. Ta funkcja zapewnia spokój ducha w momentach, gdy potrzebna jest dodatkowa warstwa ochrony – dodaje Rustenhoven.

Nagranie zdarzenia zapewnia dokumentację przebiegu kontroli, co może być kluczowe w przypadku składania skargi czy odwołania od mandatu. Tryb Świadka w kamerach samochodowych Nextbase iQ powstał z myślą o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach, w których kierowca ma uzasadnione przesłanki do odczuwania niepokoju.