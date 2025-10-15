Dwa wynalazki znad Wisły w globalnym Top 20 Konkursu Jamesa Dysona

Inteligentna opaska, która może uratować życie, i system monitoringu jakości wody inspirowany katastrofą na Odrze — oba projekty stworzyli młodzi polscy innowatorzy. Teraz powalczą o tytuł najlepszego wynalazku świata.

W tegorocznej, XX edycji Konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona, aż dwa polskie projekty znalazły się w międzynarodowym Top 20. To Smart Triage Tag, opracowany przez studentów Uniwersytetu WSB Merito, oraz WaterSense – dzieło Filipa Budnego z Politechniki Warszawskiej. Oba rozwiązania udowadniają, że polska myśl inżynierska potrafi łączyć technologię z realnym wpływem społecznym.

Smart Triage Tag – technologia, która wspiera ratowników

Podczas akcji ratunkowych liczy się każda sekunda. W sytuacjach z wieloma poszkodowanymi często brakuje sprzętu i ludzi, a nadzór nad stanem pacjentów staje się ogromnym wyzwaniem. Odpowiedzią na ten problem jest Smart Triage Tag – inteligentna opaska, która automatycznie monitoruje parametry życiowe (HR, SpO₂, EKG) i przesyła dane do aplikacji, działającej nawet bez dostępu do internetu.

Co więcej, system sam aktualizuje priorytet triażu, gdy stan pacjenta się pogarsza. W praktyce oznacza to szybsze decyzje, mniej błędów i większe szanse na ocalenie życia.

– To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy – mówi Jacek Bajer, lider projektu. – Już teraz pracujemy nad wdrożeniem prototypu, by nasz pomysł mógł realnie wspierać służby ratunkowe.

WaterSense – inteligentna straż przyrody

Inspiracją dla projektu WaterSense była katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku. Wtedy okazało się, jak niewystarczający jest tradycyjny monitoring jakości wód. System stworzony przez Filipa Budnego z CEZAMAT PW umożliwia automatyczny, precyzyjny pomiar ponad 20 parametrów wody – codziennie, bez udziału człowieka.

Platforma WaterStation korzysta z modułowych sensorów, które wymieniają się automatycznie, zasilanych hydrogeneratorem. Dane trafiają do chmury, gdzie są analizowane przez sztuczną inteligencję przewidującą zagrożenia ekologiczne z 72-godzinnym wyprzedzeniem.

– To dowód, że nasza technologia ma potencjał globalny – podkreśla Budny. – W 2026 roku planujemy uruchomić sieć 140 stacji pomiarowych na Wiśle, Odrze i Renie.

Polska w gronie światowej czołówki

Wśród 20 najlepszych wynalazków znalazły się także m.in. interaktywna mata do nauki Braille’a (Turcja), biodegradowalny filtr do odpływów kuchennych (Malezja) czy robotyczna skarpeta wspomagająca ruch (USA). To właśnie spośród tej dwudziestki Sir James Dyson wybierze globalnych zwycięzców, których poznamy 5 listopada.

Zwycięzcy otrzymają 30 000 GBP (ponad 150 000 PLN) na dalszy rozwój projektu i jego komercjalizację.

O Konkursie Jamesa Dysona

Konkurs to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dla młodych inżynierów i projektantów na świecie. Jego hasło – “Design something that solves a problem” – przyciąga twórców, którzy łączą kreatywność z empatią i technologią. Od 2002 roku Fundacja Jamesa Dysona wsparła ponad 400 innowacji i przekazała ponad 145 mln funtów na cele edukacyjne i charytatywne.